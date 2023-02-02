هزة أرضية تضرب ولاية المدية

سجلت ولاية المدية، صبيحة الخميس، هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر.

وحسب ما أعلنه مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء فقد تم تسجيل الهزة يوم 02 فيفري على الساعة 07سا 07 د، حيث بلغت قوتها 3,2 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة بـ 4 كم شمال شرق سيدي نعمان، بولاية المدية، يؤكد المصدر ذاته.