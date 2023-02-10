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الجزائر

هزة أرضية تضرب ولاية تيسمسيلت

الشروق أونلاين
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هزة أرضية تضرب ولاية تيسمسيلت
ح.م

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، صبيحة الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بولاية تيسمسيلت بلغت شدتها 3.1 درجات على سلم ريشتر.

وحسب المركز فقد سجلت الهزة  يوم 10 فيفري 2023 على الساعة 8 سا 45 د، حيث بلغت  قوتها 3,1 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة بـ 8 كم شمال شرق برج الأمير عبد القادر، بولاية تسمسيلت، يوضح المصدر ذاته.

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