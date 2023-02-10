هزة أرضية تضرب ولاية تيسمسيلت
أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، صبيحة الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بولاية تيسمسيلت بلغت شدتها 3.1 درجات على سلم ريشتر.
وحسب المركز فقد سجلت الهزة يوم 10 فيفري 2023 على الساعة 8 سا 45 د، حيث بلغت قوتها 3,1 درجات على سلم ريشتر.
وحدد مركز الهزة بـ 8 كم شمال شرق برج الأمير عبد القادر، بولاية تسمسيلت، يوضح المصدر ذاته.
هزة أرضية يوم 10 فيفري. 2023 الساعة 8 سا 45 د،بلغت 3,1 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 8 كم شمال شرق برج الأمير عبد القادر ، بولاية تسمسيلت
Secousse le 10, févr. 2023 à 8:45 de magnitude 3,1 localisée à 8Km Nod Est BORDJ EL EMIR ABDELKADER (w.Tissemsilt) pic.twitter.com/tf2dulWUGF
— CraagDZ (@CRAAG_DZ) February 10, 2023