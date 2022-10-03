هزة أرضية تضرب ولاية ميلة

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على سلم ريشتر في ولاية ميلة.

وحسب ما أفاد بيان المركز فقد سجل يوم 3 أكتوبرعلى الساعة 1 سا 51 د، هزة أرضية بلغت شدتها 3,9 درجات على سلم ريشتر.

و أشار المصدر ذاته أن مركز الهزة قد حدد على بعد 3 كلم شمال غرب حمالة (ولاية ميلة).

هزة أرضية بقوة 4 درجات بولاية قالمة

وفي 16 سبتمبر 2022، سجلت، هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم ريشتر على الساعة الرابعة من فجر الجمعة بولاية قالمة.

وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية يوم 16 سبتمبر 2022 على الساعة 04 سا 13 د، بلغت شدتها 4.0 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركز الهزة حدد ب.7 كم شمال شرق قالمة.