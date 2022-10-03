-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: تنبيه حول أمطار رعدية عبر 19 ولاية
الجزائر

هزة أرضية تضرب ولاية ميلة

الشروق أونلاين
  • 1049
  • 0
هزة أرضية تضرب ولاية ميلة

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على سلم ريشتر في ولاية ميلة.

وحسب ما أفاد بيان المركز فقد سجل يوم 3 أكتوبرعلى الساعة 1 سا 51 د، هزة أرضية بلغت شدتها 3,9 درجات على سلم ريشتر.

و أشار المصدر ذاته أن مركز الهزة قد حدد على بعد 3 كلم شمال غرب حمالة (ولاية ميلة).

هزة أرضية بقوة 4 درجات بولاية قالمة

وفي 16 سبتمبر 2022، سجلت، هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم ريشتر على الساعة الرابعة من فجر الجمعة بولاية قالمة.

وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية يوم 16 سبتمبر 2022 على الساعة 04 سا 13 د، بلغت شدتها 4.0 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركز الهزة حدد ب.7 كم شمال شرق قالمة.

مقالات ذات صلة
فتح ملف التقاعد خلال الدورة الخريفية للبرلمان

فتح ملف التقاعد خلال الدورة الخريفية للبرلمان

منظمة المستهلك: 3 فرضيات حول أسباب ندرة زيت المائدة

منظمة المستهلك: 3 فرضيات حول أسباب ندرة زيت المائدة

دروس الأولى جامعي المرجعية جاهزة قبل نهاية 2022

دروس الأولى جامعي المرجعية جاهزة قبل نهاية 2022

إحباط محاولة تهريب 2800 صفيحة زيت عبر برج باجي مختار

إحباط محاولة تهريب 2800 صفيحة زيت عبر برج باجي مختار

وزارة التربية تكشف عن رزنامة العطل المدرسية

وزارة التربية تكشف عن رزنامة العطل المدرسية

السحب الفوري لرخصة السياقة

السحب الفوري لرخصة السياقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد