هزة أرضية ثانية تضرب ولاية المدية في ظرف ساعات

سجلت ولاية المدية، ظهر الخميس، هزة أرضية ثانية بلغت شدتها 3.4 درجات على سلم ريشتر.

وحسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء فقد تم تسجيل هزة أرضية أخرى بولاية المدية على الساعة 14 سا 05 د، بلغتشدتها 3,4 درجات على سلم ريشتر.

وحذذ مركز الهزة حسب المركز بـ3 كم شمال شرق سيدي نعمان، بولاية المدية

وصبيحة الخميس، أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية على الساعة 07سا 07 د، حيث بلغت قوتها 3,2 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة بـ 4 كم شمال شرق سيدي نعمان، بولاية المدية، يؤكد المصدر ذاته.