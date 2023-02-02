-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هزة أرضية ثانية تضرب ولاية المدية في ظرف ساعات

الشروق أونلاين
  • 505
  • 0
هزة أرضية ثانية تضرب ولاية المدية في ظرف ساعات
ح.م

سجلت ولاية المدية، ظهر الخميس، هزة أرضية ثانية بلغت شدتها 3.4 درجات على سلم ريشتر.

وحسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء فقد تم تسجيل هزة أرضية أخرى بولاية المدية على الساعة 14 سا 05 د، بلغتشدتها  3,4 درجات على سلم ريشتر.

وحذذ مركز الهزة حسب المركز بـ3 كم شمال شرق سيدي نعمان، بولاية المدية

وصبيحة الخميس، أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية على الساعة 07سا 07 د، حيث بلغت قوتها 3,2 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة بـ 4 كم شمال شرق سيدي نعمان، بولاية المدية، يؤكد المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
دراسة: كورونا تسببت في تأخير التعلم لدى الأطفال

دراسة: كورونا تسببت في تأخير التعلم لدى الأطفال

التلميذ “أكرم” يفقد البصر بسبب “حجر طائش”!

التلميذ “أكرم” يفقد البصر بسبب “حجر طائش”!

عرقاب: الطلب العالمي على النفط سيتحسّن بشكل كبير في الأشهر المقبلة

عرقاب: الطلب العالمي على النفط سيتحسّن بشكل كبير في الأشهر المقبلة

فرحة عارمة لأنصار “الخضر”بعد التأهل لنهائي الشان

فرحة عارمة لأنصار “الخضر”بعد التأهل لنهائي الشان

الرئيس تبون في زيارة دولة إلى روسيا شهر ماي المقبل

الرئيس تبون في زيارة دولة إلى روسيا شهر ماي المقبل

الجزائر تعزل نظام المخزن وتحاصره في معسكره

الجزائر تعزل نظام المخزن وتحاصره في معسكره

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد