-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هزة أرضية جديدة تضرب ولاية الشلف

الشروق أونلاين
  • 247
  • 0
هزة أرضية جديدة تضرب ولاية الشلف
أرشيف
هزة أرضية جديدة تضرب ولاية الشلف

سجّل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، يوم الأحد، هزة أرضية بشدة 3.1 درجات على سلم ريشتر بولاية الشلف. 

وحسب بيان للمركز المتخصص، فقد بلغت شدة الهزة 3.1 درجات على سلم ريشتر، حيث حدد مركز الهزة بـ 3 كم شمال شرق ولاد بن عبد القادر.

وجاء في البيان:

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية يوم 17 ديسمبر 2023 على الساعة 14 سا و 36د ، بشدة 3.1 درجات على سلم ريشتر، مركز الهزة حدد ب 3 كم شمال شرق ولاد بن عبد القادر ولاية الشلف.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يؤكد وقوف الدولة إلى جانب المستثمرين

الرئيس تبون يؤكد وقوف الدولة إلى جانب المستثمرين

10 سنوات سجنا لـ”زاغالو” وشريكه في قضية 5 قناطير كيف بوهران

10 سنوات سجنا لـ”زاغالو” وشريكه في قضية 5 قناطير كيف بوهران

انطلاق رحلات خط جوي جديد نحو عين صالح وتمنراست

انطلاق رحلات خط جوي جديد نحو عين صالح وتمنراست

“آف بي آي” يُراسل زرقان

“آف بي آي” يُراسل زرقان

ندوة علمية تكريمية، للعلامة عبد اللطيف سلطاني، رحمه الله

ندوة علمية تكريمية، للعلامة عبد اللطيف سلطاني، رحمه الله

“الكحّة الحنجريّة”.. مرض تنفّسي يصيب الصغار والكبار

“الكحّة الحنجريّة”.. مرض تنفّسي يصيب الصغار والكبار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد