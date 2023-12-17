هزة أرضية جديدة تضرب ولاية الشلف

سجّل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، يوم الأحد، هزة أرضية بشدة 3.1 درجات على سلم ريشتر بولاية الشلف.

وحسب بيان للمركز المتخصص، فقد بلغت شدة الهزة 3.1 درجات على سلم ريشتر، حيث حدد مركز الهزة بـ 3 كم شمال شرق ولاد بن عبد القادر.

وجاء في البيان: