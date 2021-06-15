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حُدد مركزها بـ 33 كم شمال شرق رأس كاربون

هزة أرضية جديدة تضرب ولاية بجاية

الشروق أونلاين
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هزة أرضية جديدة تضرب ولاية بجاية

أعلن مركز البحث في علم الفلك والجيو فيزياء، زوال الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بولاية بجاية، بلغت قوتها 3.3 على سلم ريشتر.

وحسب بيان للمركز فقد تم تسجيل “هزة أرضية يوم 15 جوان 2021 الساعة 14 سا 41د، بلغت 3.3 درجات على سلم ريشتر”.

وحُدد مركز الهزة بـ 33 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب ولاية بومرداس

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، الإثنين 31 ماي، عن تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 305 درجات على سلم ريشتر بولاية بومرداس.

وحسب بيان للمركز فقد سجلت الهزة الأرضية يوم 31 ماي 2021 الساعة 07 سا 01د، حيث بلغت  شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة بـ 36 كم شمال غرب دلس، بولاية بومرداس.

هزة أرضية بشدة 3.2 درجات تضرب ولاية بجاية يوم 26 ماي

سجلت ولاية بجاية، فجر الثلاثاء، هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، حسبما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وحسب المركز فقد سجلت الهزة في حدود الساعة في حدود الساعة 03 سا 03 د، بقوة 3.2 درجات على سلم ريشتر.

وقد حدد مركز الهزة بـ 16 كم شمال غرب ملبو، بولاية بجاية.

هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب بجاية يوم 25 أفريل

ضربت هزة أرضية بشدة 3.9 درجات على سلم ريشتر ولاية بجاية، الاحد، حسب المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء،

وكشف المركز أن الهزة سجلت على الساعة 16 سا و07 دقائق.

وحدد مركز الهزة الأرضية، بـ29 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

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