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الجزائر

هزة أرضية في سطيف

الشروق أونلاين
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هزة أرضية في سطيف
ح.م
مركز الهزة الأرضية

سجلّت ولاية سطيف مساء الأحد، هزّة أرضية بشدّة 3.6 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أكده مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وحدّد مركز الهزة الأرضية المسجّلة في حدود الساعة 19:22 مساء، بـ 7 كيلومترات جنوب غرب منطقة بني فودا في سطيف.

وأكدت المصالح المحلية للحماية المدنية في بيان نشرته مساء اليوم، أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهزّة الأرضية.

وشعر سكان عدّة بلديات في الولاية بالهزّة، على غرار بني فودة، ولاد صابر، سطيف، العلمة، قجال، عين آرنات، ولاد عدوان، وفق ما أفادت به ذات المصالح.

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