هزتان أرضيتان بولايتي بومرداس وقالمة

أعلن مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، الأحد، عن تسجيل هزتين أرضيتين الأولى بلغت شدتها 4.1 درجات بولاية بومرداس والثانية بولاية قالمة بشدة 3.8 درجة على سلم ريشتر.

وحسب بيان للمركز فقد سُجلت الهزة الأولى على الساعة 12 سا 48 د،وبلغت قوتها 4,1 درجات على سلم ريشتر، في حين حدد مركزها بـ 22 كم شمال راس جنات، بولاية بومرداس.

أما الهزة الثانية فكانت على الساعة 14 سا و03 د، بلغت 3,8 درجات على سلم ريشتر، ومركز الهزة حدد بـ 4 كم شمال شرق برج صباط، بولاية قالمة

هزة أرضية بشدة 4.5 درجات تضرب ولاية المدية

وفي 12 نوفمبر 2022، سجل مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، هزة أرضية على الساعة 14.32 في ولاية المدية.

وحدد مركز الهزة بـ 4 كيلومتر شمال غرب العمارية، وبلغت شدتها 4.5 على سلم ريشتر.