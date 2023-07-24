هزيمة ثقيلة لسيدات المغرب في المونديال

المنتخب الألماني يفوز بسداسية على المنتخب المغربي في مونديال السيدات

تلقى المنتخب المغربي هزيمة ثقيلة في الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال أستراليا ونيوزيلندا للسيدات.

وخسر المنتخب المغربي أمام نظيره الألماني بسداسية نظيفة، في مشاركته الأولى في مونديال السيدات.

وأنهى المنتخب الألماني المرحلة الأولى بهدفين دون مقابل، حيث تمكن من افتتاح باب التهديف في د10 عن طريق اللاعبة بوب التي استغلت خروجا خاطئا للحارسة الرميشي، قبل أن تضيف نفس اللاعبة الهدف الثاني في د39 .

وسجلت كلارا بوت الهدف الثالث في د 46، وفي الدقيقة 53، هز المنتخب الألماني الشباك للمرة الرابعة.

وفي د79 وبعد تنفيذ ركنية خرجت الحارسة خديجة الرميشي من مرماها وأبعدت الكرة، لكنها اصطدمت برأس ياسمين لمرابط ودخلت للمرمى.

وأضاف المنتخب الألماني الهدف السادس في اللحظات الأخيرة، عن طريق شولير.

وسيواجه المغرب في المباراة الثانية من دور المجموعات، منتخب كوريا الحنوبية، الأحد المقبل.