هزيمة ثقيلة للوفاق بعد تمثيلية غامبية سخيفة في أدغال إفريقيا

مُنِي فريق وفاق سطيف مساء السبت بِهزيمة قاسية، نتيجتها ثلاثة أهداف لِصفر أمام المضيف نادي فورتون الغامبي.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة باكو الغامبية، في إطار ذهاب الدور الأوّل من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا، نسخة 2021-2022. وبِحضور الجمهور (سُمح بِدخول نسبة معيّنة)، تحت إدارة تحكيم من ليبيريا.

واهتزّت شباك حارس المرمى سفيان خذايرية حامي عرين الوفاق بِثلاثة أهداف غامبية، في الدقائق الـ 22 والـ 59 والـ 81.

وتفاجأ لاعبو وفاق سطيف لِغياب الحافلة التي تنقلهم من مقرّ الإقامة إلى ملعب المباراة، قبل أن تتدخّل إدارة نادي فورتون الغامبي، وتعتذر إلى مسؤولي فريق “النّسر الأسود”، مُبرّرة هذا السّلوك المُفاجئ بِعدم عدم تعوّد النادي على خوض المنافسات الدولية. ثم جهّزت بعض السيارات لِنقل أشبال المدرب نبيل الكوكي إلى مسرح المواجهة.

والظّاهر أن بعض نوادي القارة السّمراء مازالت وفية لِتقاليد بالية، على غرار التمثيلية السخيفة المُشار إليها أعلاه.

وتُجرى مباراة العودة بِسطيف مساء الـ 19 من سبتمبر الحالي، حيث يتعيّن على زملاء القائد وصانع الألعاب عبد المؤمن جابو الفوز بِأكثر من ثلاثة أهداف، للتأهّل إلى الدور الثاني من عمر المنافسة الإفريقية الأولى للأندية.