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رياضة

هزيمة جديدة لليد الجزائرية قبل التنقل إلى بولونيا

عمر سلامي
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هزيمة جديدة لليد الجزائرية قبل التنقل إلى بولونيا
ح.م
لقطة من المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام تونس

انهزم المنتخب الوطني لكرة اليد أمام المنتخب التونسي في المباراة الودية الثانية، بنتيجة 23 – 29.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التحضيرية بتفوق المنتخب التونسي بنتيجة 12 -14.

وكان المنتخب الوطني قد انهزم في الودية الأولى أما تونس بنتيجة 30 مقابل 32.

وتدخل المبارتان الوديتان أمام تونس في إطار التحضير للبطولة العالمية، التي تقام ببولونيا والسويد من 11 إلى 29 جانفي الجاري.

وستلعب الجزائر ضمن المجموعة الخامسة رفقة منتخبات قطر و صربيا و ألمانيا.

وتستهل التشكيلة الوطنية بطولة العالم بمواجهة صربيا يوم الجمعة 13 جانفي بقاعة سبوداك بكاتوفيتش ببولونيا لحساب اليوم الأول للدور التمهيدي للمجموعة الخامسة.

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