هزيمة جديدة لمنافس “الخضر” في افتتاح “الشان”

انهزم المنتخب الليبي للمحليين وديا أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف لهدف واحد، وهي ثاني هزيمة ودية له في تربص تونس.

ولعبت المباراة على أرضية ميدان ملعب الشاذلي زويتن، في العاصمة تونس، وتقدم منتخب الكونغو بهدف سجله المدافع الليبي منصور رزق، في مرمى حارسه معاذ اللافي، بالدقيقة 20.

وعدل عبد العاطي النتيجة لمنتخب ليبيا في الدقيقة 24، قبل أن يسجل جين مارك ماكوسو ثنائية للكونغو في الدقيقتين 78 و83.

وكان المنتخب الليبي للمحليين قد انهزم الأربعاء الماضي، في مباراته الودية الأولى، أمام كوت ديفوار بهدف دون رد.

وتدخل المباراة ضمن التربص الذي يقيمه منتخب ليبيا في بتونس، قبل المغادرة هذا الأربعاء إلى الجزائر، تحسبا للشان.

ويواجه المنتخب الليبي، نظيره الجزائري، الجمعة المقبل في المباراة الافتتاحية لـ”الشان”، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.