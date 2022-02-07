هزيمة قاسية لمديوب واللاعب يفكر في مغادرة بوردو نهاية الموسم

تقييم ضعيف للمدافع الجزائري أمام نادي ريمس

قدم المدافع المحوري الجزائري، عبد الجليل مديوب، أداء ضعيفا مع نادي بوردو في مواجهة ريمس، يوم أول أمس، برسم الأسبوع 23 من البطولة الفرنسية.

وتلقى بوردو هزيمة ثقيلة من نادي ريمس في هذه المباراة بخماسية نظيفة، سببها الأداء الضعيف للفريق ككل بما في ذلك عبد الجليل مديوب، الذي تحصل على أدنى تنقيط في المباراة حسب تقييم أهم المواقع والصحف الرياضية الفرنسية، مثل “ليكيب” التي منحت له علامة 3 من 10. إلا أن بعض المقالات التحليلية التي تطرقت لهذه المباراة لم تحمل المسؤولية للمدافع الجزائري، عبد الجليل مديوب، وعلى العكس من ذلك أثنت عليه مؤكدة أنه أدى دوره الدفاعي في الخط الخلفي على أحسن وجه ونجح في تغطية الكثير من الثغرات على الجهة اليمنى، لكن المردود الدفاعي لفريقه بشكل عام لم يرقى للمستوى ما أدى إلى هذه الخسارة الكبيرة.

ويعاني بوردو هذا الموسم من أزمة نتائج، عصفت بالفريق الذي أصبح مهدد بالسقوط إلى الدرجة الثانية، بعد أن تقهقر في جدول الترتيب العام لليغا1 إلى المركز ما قبل الأخير.

وتحدث مديوب قبل مباراة ريمس عن مستقبله مع نادي بوردو، علما أن عقده ينتهي مع الفريق الفرنسي مع انقضاء الموسم الجاري في شهر جوان المقبل. وقال مدافع الخضر إنه لم يتخذ أي قرار بخصوص تمديد العقد مع بوردو، مشيرا إلى أن هناك محادثات ما بين الإدارة ووكيل أعماله في هذا الشأن، وهو مركز على العمل مع الفريق حاليا للخروج به إلى بر الأمان، وإنقاذه من السقوط للدرجة الثانية.

للإشارة، فإن مديوب يعاني من المنافسة في تشكيلة بوردو بعدما أن استقدم الفريق لاعبين في نفس منصبه، واقتصر ظهوره على عدد ضئيل من المباريات، حتى مشاركته في المباراة الأخيرة ضد ريمس جاءت بعد إصابة زميله في الدفاع مرسيلو.

يذكر أنه سبق للناخب الوطني، جمال بلماضي، أن استدعى عبد الجليل مديوب إلى المنتخب الوطني، وسجل حضوره الأول مع الخضر خلال المباراتين الوديتين أمام منتخبا نيجيريا والمكسيك في شهر أكتوبر 2020.