هزيمتان للمشاركة الجزائرية في مستهل الألعاب البارالمبية

انهزم المنتخب الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، لكرة السلة سيدات، في أول مباراة له في دور المجموعات بالألعاب شبه الأولمبية الجارية في طوكيو..

وجاءت الهزيمة الأولى لمنتخب السيدات، على يد المنتخب الصيني بنتيجة 74- 25، في مباراة تدخل في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

ويخوض المنتخب الجزائري مباراته الثانية الجمعة المقبل أمام منتخب هولندا، على أن يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأحد المقبل.

وفي كرة الجرس، انهزم المنتخب الوطني رجال أمام اليابان بنتيجة 13 -4، في المباراة الأولى من المجموعة الأولى.

ويلعب المنتخب الجزائر لكرة الجرس مباراته الثانية الخميس أمام ليتوانيا، قبل مواجهة البرازيل الجمعة، وينهي دور المجموعات بمواجهة الولايات المتحدة الأحد المقبل.