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الجزائر

هزّة أرضية بشدّة 3.3 درجات في معسكر

الشروق أونلاين
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هزّة أرضية بشدّة 3.3 درجات في معسكر
أرشيف
تعبيرية

سجّلت هزة أرضية ظهيرة الخميس بولاية معسكر، بلغت شدّتها 3.3 درجات على سلّم ريشتر. حسب ما أفاد به مركز البحث في في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وحدّد مركز الهزّة التي وقعت في حدود الساعة 11:39، بـ 3 كم جنوب غرب منطقة حسين بولاية معسكر.

هزّة أرضية بشدّة 3.8 درجات في تيبازة

ويوم 6 أفريل، سجّلت هزّة أرضية في ساعات مبكرة بتيبازة، وبلغت شدّتها 3.8 درجات على سلّم ريشتر.

وحسب ما ذكره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد حدّد مركز الهزّة بـ 5 كم جنوب غرب بني ميلك بولاية تيبازة.

ولم تبلغ مصالح الحماية المدنية بأيّ أضرار مادية أو بشرية، جراء الهزّة التي حدّد توقيتها في حدود الساعة 02:22 بعد منتصف الليل.

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