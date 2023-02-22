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هزّة أرضية تضرب شمال فلسطين

الشروق أونلاين
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هزّة أرضية تضرب شمال فلسطين
أرشيف
هزة أرضية في فلسطين

سجّلت هزة أرضية بشدّة 4.2 درجات على مقياس ريجتر صباح الأربعاء في شمال فلسطين. حيث شعر بها سكان شمال الضفة الغربية والجليل بالأراضي المحتلة.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في فلسطين، فقد استمرت الهزّة التي ضربت على عمق 18 كم شرق البحر الأبيض المتوسط، لمدة 10 ثوان.

ولم يبلغ المصدر عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. وهو يعقب عدّة هزّات عنيفة تضرب المنطقة من مطلع شهر فيفري الجاري.

فقد سجّل زلزال بشدّة 5.2 درجات على مقياس ريجتر صباح الثلاثاء، في محافظة فارس جنوبي إيران، ساعات قليلة بعد وقوع هزّتين جديدتين جنوبي تركيا مساء الإثنين، بلغت شدّتها 6.4 و5.8 درجات.

وفي 6 فيفري، اهتزّت كهرمان مرعش جنوبي تركيا على زلزالين مدمّرين بشدّة 7.7، و7.6 درجات. متبوعين بالآلاف من الهزات الارتدادية، ما أودى بحياة ما يزيد عن 45 ألف شخصا في تركيا وسوريا.

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