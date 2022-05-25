هزّة أرضية جديدة تضرب ولاية المدية

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، الأربعاء، عن تسجيل هزة أرضية بشدة 3.2 درجات بولاية المدية.

وحسب المركز فقد سجلت الهزة على الساعة 12 سا 49 د، حيث بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، أما مركزها فحدد بـ 7 كم شمال غرب العمارية ، بولاية المدية

وفي 4 ماي 2022، سُجّلت هزّة أرضية بولاية الجزائر في وقت مبكّر، بشدّة 3 درجات على سلّم ريشتر.

وحسب ما ذكره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد حدّد مركز الهزّة، التي وقعت في حدود الساعة 02:53 صباحا، بـ12 كم شمال غرب برج البحري بولاية الجزائر.

هزّة أرضية بشدّة 3 درجات في المدية

في 19 أفريل 2022، سجّلت هزة أرضية بولاية المدية، بلغت شدّتها 3 درجات على سلّم ريشتر.

وحسب ما ذكره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد حدّد مركز الهزّة، التي وقعت في حدود الساعة 22:27 مساء، بـ2 كم جنوب غرب القلب الكبير بولاية المدية.

هزّة أرضية بشدّة 3.3 درجات في معسكر

في 7 أفريل، سجّلت هزة أرضية ظهيرة الخميس بولاية معسكر، بلغت شدّتها 3.3 درجات على سلّم ريشتر. حسب ما أفاد به مركز البحث في في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وحدّد مركز الهزّة التي وقعت في حدود الساعة 11:39، بـ 3 كم جنوب غرب منطقة حسين بولاية معسكر.

هزّة أرضية بشدّة 3.8 درجات في تيبازة

ويوم 6 أفريل، سجّلت هزّة أرضية في ساعات مبكرة بتيبازة، وبلغت شدّتها 3.8 درجات على سلّم ريشتر.

وحسب ما ذكره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد حدّد مركز الهزّة بـ 5 كم جنوب غرب بني ميلك بولاية تيبازة.

ولم تبلغ مصالح الحماية المدنية بأيّ أضرار مادية أو بشرية، جراء الهزّة التي حدّد توقيتها في حدود الساعة 02:22 بعد منتصف الليل.