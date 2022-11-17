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الجزائر

هزّة أرضية في سدراتة بولاية سوق أهراس

الشروق أونلاين
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هزّة أرضية في سدراتة بولاية سوق أهراس
أرشيف
موقع الهزة الأرضية

سجّلت هزّة أرضية صباح الخميس في سوق أهراس. وبلغت شدّتها 3.5 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وحدّد موقع الهزّة المسجّلة في حدود الساعة 3:18 صباحا، بـ9 كلم شمالي شرق منطقة سدراتة، في ولاية سوق أهراس.

هزّتان أرضيتان في قالمة

وفي 7 سبتمبر 2022، سجّلت هزّة أرضية بقالمة، بلغت شدّتها 3.8 درجات على سلّم ريشتر، حسب ما رصده مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء والفيزياء الفلكية.

وحدّد مركز الهزّة التي وقعت عند الساعة 17:28 عصرا، بـ9 كم شمال غرب منطقة بوحمدان بولاية قالمة.

وتبعت الهزة الأرضية الأولى، هزة ثانية بنفس المنطقة، في حدود الساعة 17:40، وقد بلغت شدّتها 3 درجات على سلم ريشتر.

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