“هز مرتك وروح” مبادرة شبابية تطرح تكاليف الأعراس بالشرق الجزائري

البعض ربطها بترشيد النفقات وآخرون وصفوها بالموروث الاجتماعي

في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الزواج، وما يرافقه من مصاريف تثقل كاهل الشباب والعائلات، برزت خلال الآونة الأخيرة، مبادرة شبابية متداولة في عدد من ولايات الشرق الجزائري، لاسيما خنشلة، أم البواقي، باتنة وتبسة، تحت شعار “هز مرتك وروح”، وهي دعوة تهدف إلى تبسيط مراسم الزواج والابتعاد عن الأعراس الباذخة والولائم المكلفة التي أصبحت تمثل عائقا حقيقيا أمام الكثير من الشباب الراغبين في بناء أسرة.

وترتكز هذه المبادرة على الاكتفاء بعقد القران، وإتمام الإجراءات القانونية والشرعية، مع تنظيم احتفال عائلي بسيط، يقتصر على المقربين والعائلتين، من دون اللجوء إلى المصاريف الكبيرة المرتبطة بقاعات الحفلات والديكورات والفرق الموسيقية والولائم الضخمة، حيث يرى أصحاب الفكرة، من شباب المنطقة ومن الجنسين، أن الهدف الأساسي من الزواج هو تأسيس أسرة مستقرة، وليس الدخول في سباق للمظاهر والتباهي الاجتماعي.

ويؤكد العديد من الشباب، أن تكاليف الأعراس في السنوات الأخيرة، أصبحت تفوق إمكانات الكثير من العائلات، الأمر الذي أدى إلى تأخير مشاريع الزواج، أو اللجوء إلى الاستدانة من أجل تغطية نفقات ليلة واحدة قد تنتهي آثارها المالية لسنوات طويلة.

وفي هذا السياق، عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم حول المبادرة، حيث قال مراد من خنشلة، أحد شباب المبادرة: “المهم نبني أسرة ونستر روحي، ماشي نغرق في الديون بسبب ليلة واحدة”، فيما رأى علي من أم البواقي، أن الفرحة الحقيقية تكون بالمحبة والتفاهم بين الزوجين، وليست بعدد المدعوين أو حجم المصاريف، كما اعتبر محمد، وهو أب أسرة من باتنة، أن تنظيم عرس بسيط يحافظ على التقاليد والعادات من دون إسراف يبقى الحل الأنسب، بينما أكد عاشور من ولاية تبسة، أن أي مبادرة من شأنها تسهيل الزواج أمام الشباب ومساعدتهم على تجاوز العقبات المادية تستحق الدعم والتشجيع.

ورغم الترحيب الواسع الذي لقيته هذه الفكرة لدى فئة معتبرة من الشباب، من الذين راحوا يروّجون لها، لاسيما عبر الفضاء الأزرق لمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك من يرى أن الأعراس تمثل جزءا من الموروث الاجتماعي والثقافي، وأنها مناسبة تجمع العائلات والأقارب والأصدقاء للاحتفال بحدث سعيد، مؤكدين أن المطلوب ليس إلغاء الأعراس، بل ترشيد نفقاتها والابتعاد عن المبالغة فيها.

وبين مؤيد يعتبرها خطوة واقعية لمواكبة الظروف الاقتصادية الحالية، ومعارض يخشى اندثار بعض العادات المرتبطة بالأفراح، تبقى مبادرة “هز مرتك وروح”، موضوعا يثير نقاشا واسعا داخل المجتمع الجزائري، خاصة في أوساط الشباب الذين يبحثون عن حلول عملية لتسهيل الزواج وتجاوز العقبات المالية.

وتبقى الأيام كفيلة بالإجابة عن هل تنجح هذه المبادرة في تغيير نظرة المجتمع إلى الأعراس وتكاليفها أم ستبقى مجرد فكرة متداولة تصطدم بثقل العادات والتقاليد المتجذرة؟