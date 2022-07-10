هشام العقبي يلتحق بالبطولة البحرينية

بعد خمسة مواسم في الدوري السعودي

سيلتحق اللاعب الجزائري، هشام العقبي، بصفوف نادي المحرق البحريني، الموسم المقبل بعد تجربة طويلة خاضها في البطولة السعودية مر فيها على عدة محطات بفرق الدرجة الأولى والثانية.

وحسب مصادر إعلامية بحرينية، فإن نادي المحرق البحريني توصل إلى اتفاق بضم اللاعب الجزائري، هشام العقبي، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم تحسبا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ولم تعلن إدارة نادي المحرق حتى الآن عن صفقة انتدابها لمهاجم الدرعية السعودي سابقا، هشام العقبي، إلا أن المفاوضات انتهت رسميا ما بين الطرفين اللذان توصلا لاتفاق نهائي بارتداء العقبي لقميص المحرق في دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، وكأس ملك البحرين الموسم المقبل.

وتوقفت المفاوضات رسميا ولم يتبق سوى توقيع العقد الرسمي الذي سيكون في غضون يومين، حيث تعمل إدارة المحرق على إكمال إنهاء تأشيرة وصول اللاعب إلى البحرين.

وسيغادر العقبي الدوري السعودي لكرة القدم بعد خمسة مواسم كاملة لعب فيها بعدة أندية من القسم الأول والثاني، علما أنه التحق بالبطولة السعودية في 2018 قادما من اتحاد بسكرة إلى نادي ضمك، قبل أن يلعب أيضا لأندية جبلين والخليج والدرعية.