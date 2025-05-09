هشام بوداوي مرشّح لنيل جائزة أحسن لاعب في نيس

يقدّم أداء مثاليا منذ بداية الموسم الجاري

أدرجت إدارة نادي نيس الفرنسي، لاعبها الدولي الجزائري هشام بوداوي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الفريق، في الموسم الكروي الجاري.

ونشر نادي نيس الفرنسي، عبر موقعه الرسمي، القائمة المعنية بالظفر بجائزة لاعب الموسم وهي القائمة التي تضمنت اسم الدولي الجزائري هشام بوداوي.

وسيتنافس نجم المنتخب الوطني الجزائري على نيل هذه الجائزة مع عدة لاعبين من زملائه في الفريق، على غرار كل من إيفان غيساند، يوسف ندايشيمي، توم لوشي توديبو، دانتي، مالفين بارد، بابلو روساريو، وجونتثان كلاوس.

ويقدّم هشام بوداوي، أداء مثاليا منذ بداية الموسم الجاري مع نادي نيس، حيث شارك في 34 مباراة بمختلف المسابقات بواقع 2704 دقيقة لعب، سجل خلالها هدفين وقدّم 3 تمريرات حاسمة. يذكر أن بوداوي، الذي تكون في نادي أتليتيك بارادو الجزائري، يبقى مرتبطا مع نيس إلى غاية شهر جويلية من سنة 2027، وتبلغ قيمته السوقية في الوقت الحالي حوالي 10 ملايين أورو.