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رياضة

هشام بوداوي يمدد عقده مع نيس

عمر سلامي
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هشام بوداوي يمدد عقده مع نيس
ح.م
هشام بوداوي

أعلن نادي نيس الفرنسي، عن تمديد عقد الدولي الجزائري هشام بوداوي مع الفريق، إلى 2027.

وعبر بوداوي، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي نيس، على تويتر، عن سعادته بتمديد عقده، حيث قال: ” أنا سعيد بتمديد العقد، وسأسعى دائما لتقديم الأفضل والمساهمة في تحقيق النتائج الإيجابية مع النادي”.

وأضاف بوداوي: ” سأعمل على تقديم الأفضل مستقبلا، لأني هنا في نيس أشعر بأنني في بيتي، كما أن علاقتي بالجماهير جيدة، لذلك هدفي هو مواصلة التألق هنا”.

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