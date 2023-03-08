هكذا أجاب شات جي بي تي عن كيفية احتفال الجزائريين بعيد المرأة!

قبل يوم على عيدها

سأل أحدهم أشهر تقنيات الذكاء الاصطناعي، برنامج شات جي بي تي عن كيفية احتفال الجزائريين بعيد المرأة فأعطى جوابا مفصلا عن طقوس هذا اليوم في البلاد.

وقال البرنامج: “يحتفل الجزائريون بعيد المرأة في 8 مارس من كل عام، وهو عطلة رسمية في الجزائر وتقام في هذا اليوم العديد من الفعاليات والاحتفالات التي تكرم دور المرأة في المجتمع الجزائري وتعزز مكانتها وحقوقها”.

وأضاف: “وتقوم الجمعيات النسائية والمؤسسات المختلفة بتنظيم فعاليات متنوعة في هذا اليوم، مثل المسيرات والندوات والمحاضرات التي تعرض دور المرأة في المجتمع الجزائري وتسلط الضوء على قضايا حقوق المرأة وتحدياتها”.

وتابع: “ويتم أيضًا تنظيم فعاليات ترفيهية مختلفة، مثل الحفلات الموسيقية والمعارض الفنية والأنشطة الرياضية، وتقوم الجهات الحكومية والخاصة بتكريم المرأة وتقديم الهدايا والورود للمرأة في هذا اليوم”.

وأردف: “وفي الأوساط العائلية، يقوم الجزائريون بتقديم الهدايا والورود للنساء في حياتهم، سواء كانت أمهاتهم أو زوجاتهم أو أخواتهم، ويحرصون على تقديم التهاني والتبريكات للمرأة في هذا اليوم الخاص”.

ماذا تعرف عن اليوم العالمي للمرأة وهل هناك يوم للرجل؟

ربما تكون قد سمعت أصدقاءك يتحدثون عن اليوم العالمي للمرأة، أو وسائل الإعلام تتناقل أخبارا عن هذا اليوم، لكن أي يوم يصادف اليوم العالمي للمرأة؟ وهل هو مناسبة للاحتفال أم للاحتجاج؟ وهل هناك يوم عالمي للرجل؟ وبالأساس، لماذا هناك يوم عالمي للمرأة؟

منذ أكثر من قرن، والناس في كل أنحاء العالم يحتفلون بيوم الثامن من مارس باعتباره يوما خاصا بالمرأة. نوضّح هنا قصة هذا اليوم.

ما أصل هذا اليوم؟

انبثق اليوم العالمي للمرأة عن حراك عمالي، لكنه ما لبث أن ثم أصبح حدثا سنويا اعترفت به الأمم المتحدة.

ففي عام 1908، خرجت 15,000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.

وفي العام التالي، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة.

واقترحت امرأة تدعى كلارا زيتكن جعل هذا اليوم ليس مجرد يوم وطني بل عالمي، وعرضت فكرتها عام 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاغن الدنماركية. وكان في ذاك المؤتمر 100 امرأة قدمن من 17 دولة، وكلهن وافقن على الاقتراح بالإجماع.

احتفل باليوم العالمي لأول مرة عام 1911، في كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا.

وجاءت ذكراه المئوية عام 2011 – لذا فنحن نحتفل هذا العام باليوم العالمي للمرأة رقم 109.

وأصبح الأمر رسميا عام 1975 عندما بدأت الأمم المتحدة بالاحتفال بهذا اليوم واختيار موضوع مختلف له لكل عام؛ وكان أول موضوع (عام 1976) يدور حول “الاحتفاء بالماضي، والتخطيط للمستقبل”.

وتركز احتفالية هذا العام على موضوع “العالم المتساوي هو عالم التمكين”، وهو دعوة للناس للعمل معا لخلق عالم متساوي جندريا.

وأصبح اليوم العالمي للمرأة موعدا للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع وفي مجالات السياسة والاقتصاد، في حين أن جذوره السياسية تقوم على فكرة الإضرابات والاحتجاجات المنظمة لنشر الوعي حول استمرارية عدم المساواة بين الرجال والنساء.

في أي يوم يأتي يوم المرأة؟

يصادف يوم 8 آذار من كل عام، ولكن لم يكن ببال كلارا تخصيص يوم بعينه ليكون يوم المرأة العالمي. ولم يتم تحديد ذلك إلى أن جاء إضراب في زمن الحرب العالمية الأولى وكان ذلك عام 1917، وحينها طالبت نساء روسيات “بالخبز والسلام”. وبعدها بفترة منحت الحكومة المؤقتة النساء حق التصويت.

هل هناك يوم عالمي للرجل؟

نعم هناك بالفعل يوم للرجل ويصادف يوم 19 نوفمبر، ولكنه لم يعتمد إلا في التسعينيات، كما أن الأمم المتحدة لا تعترف به.

يحتفل به الناس في أكثر من 60 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة. وتتمثل أهداف اليوم في “تركيز الانتباه على صحة الرجال والأولاد، وتحسين العلاقات بين الجنسين، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين، وتسليط الضوء على رجال يعتبرون قدوة لغيرهم”.

كيف يحتفل العالم بيوم المرأة؟

اليوم العالمي للمرأة هو عيد وطني في كثير من الدول، بما في ذلك روسيا التي تتضاعف فيها مبيعات الزهور في الأيام الثلاثة أو الأربعة التي تسبق 8 مارس.

وفي الصين، تحصل نساء كثر على إجازة لنصف يوم في 8 مارس، وفقا لتوجيه مجلس الدولة، رغم أن الكثير من أرباب العمل لا يعطون الموظفات هذه الإجازة.

أما في إيطاليا، فيحتفل باليوم العالمي للمرأة، المعروف بـ (la festa della Donna)، بتبادل أزهار الميموزا. وأصل هذا التقليد غير معروف، ولكن يعتقد أنه بدأ في روما بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبر شهر مارس/آذار شهر تاريخ المرأة، ويصدر إعلان رئاسي كل عام يحتفي بإنجازات المرأة الأمريكية.