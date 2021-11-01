هكذا أحيا الأمريكيون في الجزائر ذكرى الأول من نوفمبر(فيديو)

أحيا الأمريكيون في الجزائر ذكرى أول نوفمبر عبر القيام بزيارات مختلفة للعاصمة شملت القصبة ومنزل الشهيد البطل علي لابوانت.

ونشرت السفارة الأمريكية لدى الجزائر على صفحتها الرسمية عبر تويتر فيديو لزيارة بعض دبلوماسيها لمتاحف العاصمة.

وعبر الدبلوماسيون الأمريكيون عن فخرهم بمشاركة الجزائريين الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة.