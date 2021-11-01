-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول الحالة الجوية: رياح قوية وأمواج عالية عبر 10 ولايات ساحلية
الجزائر

هكذا أحيا الأمريكيون في الجزائر ذكرى الأول من نوفمبر(فيديو)

الشروق أونلاين
  • 129
  • 0
هكذا أحيا الأمريكيون في الجزائر ذكرى الأول من نوفمبر(فيديو)

أحيا الأمريكيون في الجزائر ذكرى أول نوفمبر عبر القيام بزيارات مختلفة للعاصمة شملت القصبة ومنزل الشهيد البطل علي لابوانت.

ونشرت السفارة الأمريكية لدى الجزائر على صفحتها الرسمية عبر تويتر فيديو لزيارة بعض دبلوماسيها لمتاحف العاصمة.

وعبر الدبلوماسيون الأمريكيون عن فخرهم بمشاركة الجزائريين الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة.

مقالات ذات صلة
بريد الجزائر: 3 خطوات لاستصدار رقم سري جديد للبطاقة الذهبية في حال نسيانه

بريد الجزائر: 3 خطوات لاستصدار رقم سري جديد للبطاقة الذهبية في حال نسيانه

وزارة الفلاحة تنفي إقالة مدير معهد الزراعات الواسعة

وزارة الفلاحة تنفي إقالة مدير معهد الزراعات الواسعة

الفريق شنقريحة: فرنسا تمارس عملية توليد قسري للتاريخ

الفريق شنقريحة: فرنسا تمارس عملية توليد قسري للتاريخ

وزير المجاهدين: الرئيس تبون أعطى للذاكرة الوطنية حقها

وزير المجاهدين: الرئيس تبون أعطى للذاكرة الوطنية حقها

أساتذة من 5 دول لتأطير طلبة مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات

أساتذة من 5 دول لتأطير طلبة مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات

ايتوزا: متحف متنقل على متن حافلات ملكية سيجوب شوارع العاصمة

ايتوزا: متحف متنقل على متن حافلات ملكية سيجوب شوارع العاصمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد