هكذا أخفى جيش الاحتلال دليل “تصفية” 15 مسعفا في رفح

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، مقطع فيديو ويُظهر استهداف مركبات الإسعاف والدفاع المدني تصفية 15 مسعفا شهر مارس الماضي مكذبة رواية جيش الاحتلال.

وقالت الصحيفة أنها حصلت على الفيديو من هاتف أحد المسعفين الذين عُثر على جثثهم في مقبرة جماعية برفح، ويُظهر استهداف مركبات الإسعاف والدفاع المدني التي كانت مصابيحها مشغّلة لحظة الاستهداف من قبل القوات الصهيونية، ما يفند الرواية الرسمية للاحتلال التي زعمت أن المركبات تقدّمت “بشكل مثير للريبة”.

Video shows aid workers killed in Gaza under gunfire barrage

The U.N. has said Israel killed the workers. The video contradicts Israel’s version of events, which said the vehicles were “advancing suspiciously” without headlights or emergency signals. pic.twitter.com/bKAseOyLJc

