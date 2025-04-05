-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
صحيفة أمريكية فضحت كذبه

هكذا أخفى جيش الاحتلال دليل “تصفية” 15 مسعفا في رفح

الشروق أونلاين
  • 289
  • 0
هكذا أخفى جيش الاحتلال دليل “تصفية” 15 مسعفا في رفح

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، مقطع فيديو ويُظهر استهداف مركبات الإسعاف والدفاع المدني تصفية 15 مسعفا شهر مارس الماضي مكذبة رواية جيش الاحتلال.

وقالت الصحيفة أنها حصلت على الفيديو من هاتف أحد المسعفين الذين عُثر على جثثهم في مقبرة جماعية برفح، ويُظهر استهداف مركبات الإسعاف والدفاع المدني التي كانت مصابيحها مشغّلة لحظة الاستهداف من قبل القوات الصهيونية، ما يفند الرواية الرسمية للاحتلال التي زعمت أن المركبات تقدّمت “بشكل مثير للريبة”.

من جهتها قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الاحتلال أخفى دليل تصفيته لـ 15 مسعفا في رفح، مشيرة إلى أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية.

وأوضحت، ألبانيز، في منشور لها على منصة “إكس”، اليوم السبت، أن “الدليل على قتل المسعفين في رفح تم إخفاؤه، وأن جيش الاحتلال لا يواجه أي قيود أو ضوابط على قتل الفلسطينيين”.

وأكدت أن عمليات قتل المسعفين وعمال الإغاثة “لم تحدث في فراغ”، مشيرة إلى أن جثث الضحايا ومركباتهم دُفنت عمدا لإخفاء الأدلة، ما يُشير إلى خطة ممنهجة لاستهداف المدنيين.

وشددت ألبانيز على أن الحريات تتعرض للانتهاك في الغرب، داعية إلى ضرورة حدوث ثورة ضد النظام الذي يسحق الحريات ويضر بالمدنيين.

وفي أل تعليق له قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الفيديو “ينسف بالكامل الرواية الصهيونية المضللة”، مطالبا بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في ما وصفه بـ”جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وللتذكير شيع فلسطينيون، جثامين 15 مسعفا ومستجيبين لحالات الطوارئ استشهدوا نهياة مارس المنصرم على أيدي القوات الصهيونية في جنوب قطاع غزة، بعد العثور على جثثهم مشوهة وسيارات الإسعاف في مقبرة جماعية ضحلة، يبدو أن جرافات عسكرية صهيونية قد حفرتها، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أب).

مقالات ذات صلة
ألم لا ينتهي.. غزة تنزف بصمت العالم

ألم لا ينتهي.. غزة تنزف بصمت العالم

الجزائر تقود تحركا برلمانيا عربيا لطرح بند طارئ حول العدوان على فلسطين

الجزائر تقود تحركا برلمانيا عربيا لطرح بند طارئ حول العدوان على فلسطين

“الثمن سيكون باهظا”.. الكيان الصهيوني يُحذر الشرع

“الثمن سيكون باهظا”.. الكيان الصهيوني يُحذر الشرع

فوكس نيوز: الحوثي أسقط 13 طائرة مسيرة أمريكية منذ بدء الحرب

فوكس نيوز: الحوثي أسقط 13 طائرة مسيرة أمريكية منذ بدء الحرب

كتائب القسام تنشر مجددا: “قريبا.. الوقت ينفد”

كتائب القسام تنشر مجددا: “قريبا.. الوقت ينفد”

وزارة الأوقاف المصرية: السكوت عن انتهاكات الاحتلال حرمة المسجد الأقصى قد يؤدي إلى موجة غضب واسعة

وزارة الأوقاف المصرية: السكوت عن انتهاكات الاحتلال حرمة المسجد الأقصى قد يؤدي إلى موجة غضب واسعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد