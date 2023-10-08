هكذا أرعبت عصابة مستعملي الطريق السيّار

عناصرها باتوا في قبضة العدالة

أفاد مصدر للشروق أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس ستفصل خلال دورة قادمة في ملف خاص بعصابة مكونة من 4 عناصر متابعين بجرم تكوين جماعة أشرار مع السرقة بظروف الليل والتعدد باستخدام أسلحة بيضاء واستحضار مركبة.

حيث أن العصابة كانت تحترف أعمال السرقة والاعتداءات على المواطنين السالكين للطريق السيار شرق غرب وسلبهم ممتلكاتهم بعد زرع الرعب والخوف في أوساطهم، حيث تمكنوا من إيقاع عدد كبير من الضحايا وتسببوا في خسائر مادية وجسمانية كبيرة في حقهم.

وكان ضحايا كثيرون تقدموا بشكاوى أمام مصالح الأمن قبل أشهر، مفادها تعرضهم من طرف عصابة محترفة ومن بين هؤلاء 4 ضحايا مثلوا أمام التحقيق، حيث سرد كل واحد منهم تفاصيل الواقعة التي تعرض لها، حيث أفاد الأول أنه لما كان في طريقه من ولاية غليزان نحو العاصمة أصابته حالة من التعب الشديد ما جعله يركن شاحنته على حافة الطريق لأخذ قسط من الراحة، لكن لم تمض دقائق حتى استيقظ على وجه شخص يحاول تحطيم زجاج نافذته فحاول تشغيل الشاحنة، لكنه لم يتمكن، كون أفراد العصابة أحدثوا عطبا فيها ليجد نفسه في مواجهة مجموعة أشخاص قاموا بسلبه مبلغ 55 مليون سنتيم كانت بصندوق الشاحنة.

وصرح ضحية آخر من ولاية البويرة أن المتهمين هاجموه بنفس الطريقة بعد ما وضعوا مسامير في عجلات الشاحنة وقاموا بمحاصرته وسلبه هو الآخر مبلغا معتبرا، كما تعرض صديقه للاعتداء اثر محاولة مقاومتهم.

أما الضحية الثالث، فصرح أنه بتاريخ الوقائع كان في طريقه من العاصمة نحو البويرة تعطلت سيارته في منطقة الأربعطاش أين نزل لتفقد الأمر، حيث تقدم إليه المتهم الرئيس في القضية وعرض عليه المساعدة ولم يتفطن له الضحية لما وضع له كمية من السكر في خزان البنزين، الأمر الذي جعل السيارة تصاب بعطب أكبر وكادت تنفجر بفعل انحلال السكر في البنزين فخرج ثانية لتفقد الأمر ليفاجأ بنفس الشخص وشركائه يهجمون عليه. وبنفس الطريقة (السكر في خزان البنزين مع المسامير)، اعترض المتهمون ضحية أخرى وسلبوا منه 22 دلوا من زيوت السيارات كانت على شاحنته.

وأمام هذه الشكاوى تحرك تحقيق مكثف في القضية، إذ تنقل عناصر الأمن لعين المكان، حيث تمكنوا من توقيف متهمين اثنين تمكن الضحايا من التعرف عليهما وتم تحويلهما على التحقيق وعن طريقهما تم التوصل لباقي العناصر، حيث صدر أمر بإيداعهم الحبس لغاية تحويلهم لمحكمة الجنايات عن تهمة تكوين جماعة أشرار مع السرقة بظروف الليل والتعدد مع استخدام أسلحة بيضاء واستحضار مركبة.