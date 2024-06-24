هكذا أصيبت شقيقة الملك تشارلز بارتجاج في المخ!

كشفت صحف بريطانية إصابة الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز الثالث بارتجاج في المخ، بسبب تعرضها لضربة حصان.

وبحسب بيان صادر عن القصر الملكي، الاثنين، فقد أودعت الأميرة مستشفى كإجراء احترازي للمتابعة ومن المتوقع أن تتعافى تماما.

وقال البيان: “لقد تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وانضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال أحر حبه وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل”.

ويُعتقد أن الأميرة قد أصيبت بجروح طفيفة في الرأس بعدما تعرضت لضربة من قبل حصان أثناء سيرها داخل عقار غاتكومب بارك، مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة في الرأس.

ومن المفهوم أن الإصابات في الرأس تتفق مع احتمال أن يكون الحصان قد صدمها برأسها أو ساقيها.

وقد عالجتها سيارة إسعاف في مكان الحادث قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى ساوث ميد في بريستول لإجراء الفحوصات والعلاج والملاحظة المناسبة.

يذكر أن الأميرة آن هي الابنة الوحيدة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وقد منحت لقب “الأميرة الملكية” فى عام 1987ن.

واللقب تقليدياً تمنحه الأسرة الملكية فى بريطانيا للفتاة الأكبر سناً فى العائلة، واستخدم اللقب للمرة الأولى فى عام 1642 حين مُنح للأميرة ماري، المولودة فى عام 1631.