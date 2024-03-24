هكذا أعلن الداعية الإماراتي وسيم يوسف عن إصابته بالسرطان.. شاهد ماذا قال!

تصدر الداعية الإماراتي وسيم يوسف التريند عبر منصة إكس بعد إعلان إصابته بالسرطان، ردا على سائل استفسر عن غيابه ونتائج التحاليل.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للأكاديمي الإماراتي والمستشار في الشؤون الدينية، وسيم يوسف، والذي كشف من خلاله عن إصابته بالسرطان، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وقال يوسف: “الحمد لله الأمور طيبة، والله عز وجل من رحمته أن يبتلينا بالأوجاع والأمراض، حتى نعلم يقيناً أن الدنيا ليست لنا، وأننا زوار”.

وأضاف:” الزائر طال أمده أم قصر، لا بد أن يركب طائرة ترجعه إلى وطنه، ونحن وطننا السماء، نصفنا روح ونصفنا من طين، فإذا تهالك الطين بالأمراض والأوجاع تحن الروح إلى سمائها”.

وعند سؤاله عن مقطع الفيديو المتداول، قال وسيم يوسف في تعقيب مقتضب لـCNN بالعربية: “يوجد ورم سرطاني لكن للان انتظر النتيجة خبيث أو حميد / وتخرج النتيجة بعد 4 Hيام بإذن الله”.

وكان وسيم يوسف قد أوضح في مقطع الفيديو المتداول “كاملا” قبل اجتزائه في بعض المقاطع المتداولة: “المسألة هي إما أن يكون خبيثا أو حميدا، إن شاء الله يطلع حميد ويستأصل وترجع الأمور طيبة، لكن الحين أنا امشي على عكاز..”.

وشمت الكثيرون بالداعية الإماراتي بسبب تصريحات سابقة له مسيئة لفلسطين، حيث تعرض حينها لحملة مقاطعة وانتقادات حادة فتحت عليه أبواب الجحيم برغم الشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها.

وتحدث يوسف عن الشماتة بمرضه بعد انتشار خبر إصابته بالسرطان، مؤكدا بأنه لا يهتم لما يقولونه عنه لأنه راض بقدر الله.

محد يفرح ويتشمت بالمرض الا المعتلين اصحاب القلوب النتنه ، والله يشفي وسيم يوسف ويشفي كل شخص اصيب بهذا المرض 🤍🤍 pic.twitter.com/r3RsNtleh1 — Angel | ملاك (@mlak__369) March 24, 2024

ولمن يتساءل عن سبب الشماتة بمرض الداعية الإماراتي، فقد أثارت تغريدة له عام 2021 موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تأييده الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة.

وقال يوسف في تغريدته التي أرفقها بهاشتاغ الإخوان المسلمون وباء: “تطلق حماس صواريخ بين مساكن ومنازل الناس، وحينما يأتي الرد تتباكى حماس وتصرخ أين العرب أين المسلمون؟”.

وأضاف: “جعلتم غزة مقبرة للأبرياء والأطفال! آذيتم مصر وسيناء أحرقتم أعلام أغلب الدول العربية، شتمتم جميع الدول لم تحترموا أحداً، لم ترحموا طفلا ولا شيخا في غزة”.

يذكر أن وسيم يوسف شغل سابقا منصبي خطيب مسجد الشيخ زايد بالإمارات وخطيب مسجد الشيخ زايد الكبير.