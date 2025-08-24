“هكذا ألهمتني سورة “النمل “.. أمريكية مسلمة تتحدث عن تجربتها

تحدثت سيدة أمريكية اعتنقت الإسلام حديثا عن تجربتها الروحية مع سورة ” النمل” التي ألهمتها أن الله عزوجل أمر رسوله أن يبلّغ الرسالة للناس، ولكنه ليس مسؤولا عن قبولهم لها.

وقالت الناشطة المسلمة ” هيلاري” في بداية حديثها، “كنت أشعر ببعض البعد عن الله سبحانه وتعالى لذلك دعوته الليلة الماضية أن يمنحني الهداية ويساعدني، ثم فتحت القرآن الكريم”.

أضافت: “أريد أن أقرأ لكم الآيات التي اطلعت عليها السورة 27 (النمل)، {إِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِي بَيۡنَهُم بِحُكۡمِهِۦۚوَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡعَلِيمُ}.

تابعت: “للرازي تعليق مثير جدا على هذه الآيات، يقول إن الله يثبت النبي بقوله، لست مسؤولا عن قبول الناس للحق، مهمتك أن تتكلم وتبين وأن تبقى ثابتا على الحق، لا تفقد نفسك ولا تغير رسالتك، الرسالة والوحي، ولا تحمل على عاتقك عبء اختيارات الناس أنا من يحاسبهم”.

واستطردت “هيلاري “قائلة:” نعلم أن النبي كان يحب قومه وكان يتألم من رفضهم رؤية الحق، ولكن الله يخبره هنا أن الأمر ليس بيدك.

وكشفت: “عندما كنت أقرأ هذه الآيات في السابق كنت دائما أتلوها بنبرة قوية كأنني أنا فقط بإمكاني جعل الناس يسمعون، كما تعلمون فهذا أشبه بتصريح إلهي قوي وهذا صحيح، لكن هناك أيضا رسالة أرق للنبي:

“أنا وحدي القادر على جعل الناس يسمعون”، إذن نحن علينا أن نقوم بدورنا، أن نتحلى بالنزاهة وأن نحافظ على إيماننا، أما الباقي فهو ليس بأيدينا، لا يمكننا أن نغير قلوب الناس، ولسنا مسؤولين عن نتائج خيارات الآخرين، وإذا بدا الأمر محبطا بعض الشيء أحاول أن أذكّر نفسي أن العدالة الكاملة ستأتي”.