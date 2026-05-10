هكذا احتفلت جورجيا ميلوني بعيد الأم في إيطاليا! 

احتفلت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني بعيد الأم من خلال نشر صورة تجمعها بابنتها وأرفقتها بتعليق معبّر عن قيم الأمومة وأهميتها في المجتمع.

ورأت ميلوني أنّ الأمومة تمثّل “أعظم هدية” يمكن أن تقدّمها الحياة، لكنها في الوقت نفسه “أعمق التحديات”، معتبرة أنّها تغيّر نظرة المرأة إلى العالم وتعيد تشكيل مفهومها للحب والمسؤولية.

وأضافت أنّ الأمومة تمنح المرأة القوة والهشاشة في آنٍ معاً، وتعلّمها معنى الحب غير المشروط، إلى جانب قدرتها على التحمّل رغم التعب والقلق والتضحيات اليومية التي ترافق حياة الأمهات.

وقالت ميلوني تعليقا على الصورة التي جمعتها بابنتها وحظيت بتفاعل واسع عبر منصة إنستغرام: “الأمومة أعظم هبة، وفي الوقت نفسه، أعمق تحدٍّ قد تُقدمه الحياة”.

كما وجّهت تحية إلى جميع الأمهات، ولا سيما اللواتي “يركضن طوال اليوم من دون توقّف” ويخفين مخاوفهنّ بصمت، مؤكدة أنّ الرعاية والاهتمام اللذين تقدّمانهما يومياً، حتى في التفاصيل الصغيرة غير المرئية، يتركان أثرا كبيرا في حياة العائلات والمجتمعات.

وختمت ميلوني رسالتها بمعايدة الأمهات في عيدهنّ، مثنية على ما يقدّمنه من حب وعطاء يومي “للعالم كل يوم”.

ويُحتفل بعيد الأم في إيطاليا، المعروف باسم (La Festa della Mamma)، سنوياً في الأحد الثاني من شهر ماي، حيث تحرص شخصيات سياسية وفنية وإعلامية على توجيه رسائل معايدة للأمهات بهذه المناسبة.