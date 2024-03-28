هكذا احتفل ألفيش بخروجه من السجن

قرّر نجم برشلونة السابق، البرازيلي داني ألفيش، الاحتفال بخروجه من السجن، بأكثر طريقة تمثله على الإطلاق، وهي الاحتفال حتى الخامسة صباحا.

ورغم أن خروج ألفيش من السجن مؤقت، بعد أن تمت إدانته ومواجهته عقوبة السجن لمدة 4 أعوام ونصف، إلا أن صحيفة “كورييري ديلو سبورت” قالت إنه قام بتنظيم حفل صاخب للاحتفال بعيد ميلاد والده.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألفيش أقام هذا الحفل الثلاثاء الماضي، واستمر حتى الخامسة صباحا بحضور الأهل والأصدقاء، للاحتفال بوالده من ناحية، وكذلك للتمتع بحريته من ناحية أخرى بعد قضاء فترة طويلة خلف القضبان.

وكانت كاميرا شبكة “تيليفونيكو” الإسبانية تتابع خطوات أسطورة أكبر لاعب برازيلي يشارك في كأس العالم، لحين وصوله إلى منزله الواقع على بعد 25 دقيقة من وسط مدينة برشلونة.

وأول ما فعله ألفيش بعد وصوله إلى منزله، هو طلب كمية كبيرة من “البرغر” لتناوله للعشاء في أول وجبة يأكلها الظهير الأيمن السابق بعد خروجه من سجن “بريان 2 ” في برشلونة.

وحسب عدة وسائل إعلام إسبانية فإن ألفيش قام بتوزيع مقتنياته على المساجين الذين كانوا إلى جانبه لمدة تزيد عن 430 يوما، مثل الملابس ومروحة هوائية صغيرة.

واتهم ألفيش البالغ 40 عاما باغتصاب امرأة في ملهى ليلي، وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في فيفري الماضي، قبل صدور قرار بالإفراج المشروط بكفالة قدرها مليون يورو، بعد أن قضى 14 شهرا في السجن.