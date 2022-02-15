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هكذا احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد الحب!

جواهر الشروق
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هكذا احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد الحب!

حرص الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الاحتفال بعيد الحب، وهو من المناسبات المفضلة لدى زوجته، ‏جيل بايدن.‏

وبهذه المناسبة، نشر بايدن عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، صورة قديمة ونادرة تجمعه بزوجته وهما يجلسان على الشاطئ، وأرفقها برسالة رومانسية إلى زوجته.

وكتب بايدن لزوجته جيل التي تزوجها عام 1977: “أنت حب حياتي وحياة حبي يا جيلي، عيد حب سعيد”.

وبعد بضع ساعات من رسالته الرومانسية إلى زوجته، نشر حساب بايدن على “إنستغرام” مقطعا مصورا قصيرا لتفاعلات بينه وبين زوجته خلال فترة وجودهما في البيت الأبيض، والتي يظهر في إحداها إمساك أيدي بعضهما البعض، وتعانقهما، وتبسمهما أمام الكاميرا لالتقاط الصور، كما يظهر بايدن في لقطة وهو يهدي زوجته باقة من الزهور.

وكانت جيل بايدن زينت البيت الأبيض بديكورات خاصة احتفالا بعيد الحب للعام الحالي، ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للزينة الموجودة التي علقتها في الحديقة الشمالية.

وشملت هذه الزينة قطعا فنية خشبية تشبه الحيوانات الأليفة الجديدة لبايدن، ومنها القط ويلو.
ووجهت جيل بايدن رسالة بمناسبة عيد الحب عبر حسابها على موقع “تويتر”، هي: “من عائلتنا لكم: عيد حب سعيد”.

كما أن جيل بايدن استضافت 20 طالبا من مدرسة دياسجرانادوس في واشنطن داخل البيت الأبيض، بمناسبة عيد الحب، وجعلتهم يقومون بأعمال زينة على شكل قلوب تحمل كلمات مثل “التسامح والحب والإيمان والأمل”.

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