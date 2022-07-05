هكذا احتفل الفلسطينيون في غزة بذكرى استقلال الجزائر

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” يوم الثلاثاء، وقفة خاصة لفرق الكشافة في قطاع غزة، احتفالا بالذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر.

وشارك في وقفة “حماس” عدد من شبان وأطفال الكشافة، حيث أدوا التحية للعلمين الجزائري والفلسطيني.

وقال القيادي في حركة “حماس” جمال العقيلي في كلمة له بالمناسبة إنّ “قضية الشعب الجزائري المناضل، تتشابه مع قضية الحق والعدل الفلسطينية”.

وقد شارك رئيس المكتب السياسي لحماس بالجزائر، في الاستعراض العسكري الضخم الذي نظمه الجيش الجزائري احتفالا بستّينية الاستقلال. كما حضر الاحتفالات الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

فيديو متداول.. جندي جزائري يحمل علم فلسطين في استعراض ستّينية الاستقلال

وفي الجزائر، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حمل أحد الجنود الجزائريين المشاركين في استعراض ستّينية الاستقلال للعلم الفلسطيني.

ويظهر الفيديو نزول الجندي إلى مكان تجمّع المواطنين الحاضرين لمتابعة الاستعراض العسكري، لاستلام علمين لفلسطين والجزائر من أحد الحضور.