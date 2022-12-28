هكذا احتفل سفير الجزائر لدى الصين رفقة زوجته بالعام الجديد (فيديو)

احتفل حسن رابحي، سفير الجزائر لدى الصين رفقة زوجته بالعام الجديد بطريقة وصفها نشطاء عبر شبكات التواصل بالإبداعية.

ونشرت صفحة تلفزيون الصين الرسمي فيديو لسفير الجزائر رفقة زوجته وهما يحملان دمى بأزياء تقليدية جزائرية.

وظهر الزوجان وفي أيديهما مجلدا يقرآن منه قصيدة مفدي زكرياء التي غنتها الراحلة وردة الجزائرية تحمل عنوان “بلادي أحبك”.

وفي خطوة ذكية وأثناء الحديث عن العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وبكين تم إظهار صورة للزليج كإشارة للتراث الجزائري.

كما تم استعراض بعض الأطباق والحلويات التقليدية التي حضرت خصيصا للاحتفال بالعام الجديد، مثل الكسكسي والدزيريات الضاربة في عمق التراث.