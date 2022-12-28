هكذا احتفل سفير الجزائر لدى الصين رفقة زوجته بالعام الجديد (فيديو)
احتفل حسن رابحي، سفير الجزائر لدى الصين رفقة زوجته بالعام الجديد بطريقة وصفها نشطاء عبر شبكات التواصل بالإبداعية.
ونشرت صفحة تلفزيون الصين الرسمي فيديو لسفير الجزائر رفقة زوجته وهما يحملان دمى بأزياء تقليدية جزائرية.
وظهر الزوجان وفي أيديهما مجلدا يقرآن منه قصيدة مفدي زكرياء التي غنتها الراحلة وردة الجزائرية تحمل عنوان “بلادي أحبك”.
“بلادي احبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي”
السفير الجزائري لدى الصين حسن رابحي يقرأ مع زوجته قصيدة ((بلادي احبك فوق الظنون))، ويقدم التهنئة بمناسبة العام الجديد.#readapoem pic.twitter.com/rA8qfaRrrG
— CGTN Arabic (@cgtnarabic) December 27, 2022
وفي خطوة ذكية وأثناء الحديث عن العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وبكين تم إظهار صورة للزليج كإشارة للتراث الجزائري.
كما تم استعراض بعض الأطباق والحلويات التقليدية التي حضرت خصيصا للاحتفال بالعام الجديد، مثل الكسكسي والدزيريات الضاربة في عمق التراث.