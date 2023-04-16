هكذا استخدم محتالون الذكاء الاصطناعي في اختطاف فتاة!

استخدم محتالون أمريكيون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت فتاة حتى يتمكنوا من المطالبة بفدية مقابل إعادتها لأهلها.

وقالت والدة الفتاة، إنها تلقت مكالمة من رقم معروف، من محتال قام باستنساخ صوت ابنتها ذات الـ 15ليوهمها بأنه اختطفها ليجبرها على دفع مليون دولار لاسترجاعها.

أضافت جينيفر، أنها عندما التقطت الهاتف، سمعت ما بدا وكأنه صوت ابنتها تطلب المساعدة، مدّعية أن الجاني اختطفها واحتُجزت للحصول على فدية.

تابعت الأم الأمريكية وهي تتذكر الحادثة، “لم أشك أبدا في أنها كانت هي”، وما أثار خوفها أكثر أنه هددها بنقلها إلى المكسيك إذا لم تسلم له الفدية.

واضطر المحتال أن يخفض المبلغ الذي طلبه من مليون دولار إلى 500 ألف عندما أخبرته والدة الفتاة أنها لا تملك المبلغ.

وبعد التحقيقات، اتضح أن الصوت الذي سمعته الأم على الطرف الآخر لم يكن لابنتها، بل كان صوتا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

واكتشفت جينفر أن ابنتها متواجدة مع والدها في رحلة تزلج، وأنها لم تتعرض للاختطاف، بل هي من تعرضت للاحتيال.