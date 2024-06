هكذا استطاعت شابة أمريكية أن تحقق مكاسب خيالية من العمل عبر الانترنت!

تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي قصة نجاح شابة أمريكية في تحقيق مكاسب خيالية من العمل عبر الانترنت.

وفي التفاصيل ذكرت شبكة “CNBC” أن الشابة الطموحة، البالغة من العمر 35 عاما نجحت في تحقيق إيرادات مالية تجاوزت النصف مليون دولار أمريكي خلال عام واحد، دون أن تضطر للخروج من المنزل أو الارتباط بدوام.

وأضاف تقرير الشبكة الأمريكية أن سيدة الأعمال الصاعدة واسمها جولي بيرننجر كانت تعمل مهندسة في شركة “أمازون” قبل سنوات قليلة عندما بدأت مشاريعها الخاصة على الإنترنت، والتي أصبحت تدر عليها المال الوفير، من مصادر متعددة.

Julie Berninger continues to make money on her blog, Etsy and business, Gold City Ventures. She recently founded an influencer agency called Auros Agency. https://t.co/lBY2J7Gorj

أطلقت بيرننجر عام 2015 مدونتها (Millennial Boss) على الإنترنت، وكانت حينها تعمل كمهندسة في “أمازون”، وقد جلب لها ذلك عشرات الآلاف من الدولارات من “الدخل السلبي”، أي أن المدونة كانت تدر عليها الإيرادات المالية دون الحاجة إلى العمل أو الارتباط بدوام رسمي.

وفي عام 2017 بدأت متجرها الإلكتروني على (Etsy) حيث تبيع المواد القابلة للطباعة مثل بطاقات الحفلات، وقد أدى ذلك أيضاً إلى جلب مزيد من الدخل المالي لها كل عام، كما شاركت عام 2019 في تأسيس شركة دورات عبر الإنترنت (Gold City Ventures) مع زميلها كودي بيرمان، حيث كانت الدورة التدريبية الرئيسية تُعلم المستخدمين كيفية تأسيس متجر إلكتروني على منصة (Etsy)، وقد حققت هذه الدورة إيرادات مالية كبيرة.

Ever wondered what it takes to succeed with digital products on Etsy?

💭 I asked Julie Berninger to break the process down in the latest episode of The Simple and Smart SEO Show podcast.

What’s YOUR biggest challenge in breaking into the digital product space? pic.twitter.com/gCVS3AqYyT

— Crystal Waddell (@knowledgevomit) March 23, 2024