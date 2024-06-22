هكذا استطاعت شابة أمريكية أن تحقق مكاسب خيالية من العمل عبر الانترنت!

تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي قصة نجاح شابة أمريكية في تحقيق مكاسب خيالية من العمل عبر الانترنت.

وفي التفاصيل ذكرت شبكة “CNBC” أن الشابة الطموحة، البالغة من العمر 35 عاما نجحت في تحقيق إيرادات مالية تجاوزت النصف مليون دولار أمريكي خلال عام واحد، دون أن تضطر للخروج من المنزل أو الارتباط بدوام.

وأضاف تقرير الشبكة الأمريكية أن سيدة الأعمال الصاعدة واسمها جولي بيرننجر كانت تعمل مهندسة في شركة “أمازون” قبل سنوات قليلة عندما بدأت مشاريعها الخاصة على الإنترنت، والتي أصبحت تدر عليها المال الوفير، من مصادر متعددة.

Julie Berninger continues to make money on her blog, Etsy and business, Gold City Ventures. She recently founded an influencer agency called Auros Agency. https://t.co/lBY2J7Gorj — NBC Bay Area (@nbcbayarea) June 21, 2024

أطلقت بيرننجر عام 2015 مدونتها (Millennial Boss) على الإنترنت، وكانت حينها تعمل كمهندسة في “أمازون”، وقد جلب لها ذلك عشرات الآلاف من الدولارات من “الدخل السلبي”، أي أن المدونة كانت تدر عليها الإيرادات المالية دون الحاجة إلى العمل أو الارتباط بدوام رسمي.

وفي عام 2017 بدأت متجرها الإلكتروني على (Etsy) حيث تبيع المواد القابلة للطباعة مثل بطاقات الحفلات، وقد أدى ذلك أيضاً إلى جلب مزيد من الدخل المالي لها كل عام، كما شاركت عام 2019 في تأسيس شركة دورات عبر الإنترنت (Gold City Ventures) مع زميلها كودي بيرمان، حيث كانت الدورة التدريبية الرئيسية تُعلم المستخدمين كيفية تأسيس متجر إلكتروني على منصة (Etsy)، وقد حققت هذه الدورة إيرادات مالية كبيرة.

Ever wondered what it takes to succeed with digital products on Etsy? 💭 I asked Julie Berninger to break the process down in the latest episode of The Simple and Smart SEO Show podcast. What’s YOUR biggest challenge in breaking into the digital product space? pic.twitter.com/gCVS3AqYyT — Crystal Waddell (@knowledgevomit) March 23, 2024

وفي عام 2023، تعاونت برنينغر مع بيرمان في عمل جديد آخر، وهو وكالة أوروس، وتقول: “نحن نقوم بنفس نموذج العمل الذي نقوم به لمجتمع بائعي إتسي، ولكنه في جميع المجالات المختلفة”، ونتجة لأعمالها المتعددة حققت إيرادات تجاوزت النصف مليون دولار، حيث حققت المدونة وحدها نحو 35 ألف دولار.

تقول بيرننجر إنها لا تقضي الكثير من الوقت في متجر (Etsy) الخاص بها، وإنما حوالي ساعة وربع الساعة يومياً، وهذا ليس بالضرورة هو النهج الأفضل.

وتضيف: “يمكنك تشغيله بشكل آلي، ولكن عليك أن تقوم بتحسينه كل عام، أو إضافة منتجات جديدة وتحديث المنتجات القديمة إذا كنت ترغب في الاستمرار بجذب الانتباه”.

وبالنسبة لبيرننجر فإن متجر إتسي لا يُمثل مصدراً للدخل بقدر ما هو أداة لمساعدة المشروع الأكبر وهو (Gold City Ventures) الذي هو مركز التدريب. وتقول: “إنها جزء من طريقة التدريس”.

وجلب متجرها على (Etsy) حوالي 3000 دولار في عام 2023، فيما حققت شركة تقديم الدورات التدريبية أكثر من مليوني دولار، وبلغ أجر بيرننجر لهذا العام أكثر من 500 ألف دولار.