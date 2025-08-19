هكذا استغلت الصين خلاف الولايات المتحدة والهند!

استغلت شركات تكرير النفط الصينية فرصة انسحاب نظيراتها الهندية من شراء النفط الروسي منخفض التكلفة، لتكثيف وارداتها منه وتوجيهه إلى المصافي المحلية، وذلك في ظل الضغوط الأمريكية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الشركات الهندية.

وبحسب ما نشرته وكالة “بلومبرغ” نقلا عن شركة كيبلر، سجّلت واردات بيكين للنفط الروسي ارتفاعا بـ 75 ألف برميل يوميا، ويتعلق ذلك بالشحنات المصدّرة إلى الهند عن طريق موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود.

في المقابل، انخفضت الصادرات المتجهة إلى الهند إلى مستوى لا يزيد عن 400 ألف برميل يومياً هذا الشهر، مقارنةً بمتوسط 1.18 مليون برميل يومياً.

ووفقا لمنصتي “كبلر” و”إنرجي أسبكتس”، من المرجّح أن شركات التكرير في الصين، أكبر اقتصاد في آسيا، اشترت ما بين 10 و15 شحنة من الأورال تسليم أكتوبر ونوفمبر حتى الآن، ما يتجاوز عدد الشحنات المعتادة، تقول “بلومبرغ”.

وبحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ”، توجد حالياً سفينتان على الأقل تنقلان خام الأورال، تبلغ سعة كل منهما 01 مليون برميل، تنتظران قبالة سواحل الصين، ويُتوقع وصول المزيد من الناقلات خلال الأسابيع المقبلة.

ويتعلّق الأمر بسفينة “غيورغي ماسلوف” و”زينيث”- فهما متوقفتان قرب ساحل مدينة تشوشان، مركز أنشطة شركة “تشيجيانغ بتروليوم آند كيميكال” (Zhejiang Petroleum & Chemical)، والقريبة أيضاً من صهاريج المخزون الاستراتيجي.