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رياضة

هكذا استقبل أنصار “الخضر” بلقبلة في مطار ليل (فيديو)

سليم.ع
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هكذا استقبل أنصار “الخضر” بلقبلة في مطار ليل (فيديو)

حظيّ الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، باستقبال حار من طرف عدد من أنصار” الخضر” لدى خروجه من مطار ليل..
وخرج بلقبلة من مطار ليل على وقع هتافات وأهازيج، ورد لاعب نادي بريست على الاستقبال بابتسامة عريضة..

وتنقل الدولي الجزائري مع ناديه بريست تحسبا لمواجهة نادي لانس بمناسبة الجولة 27 من الدوري الفرنسي، فيما غاب زميله بلايلي عن السفرية، بسبب إصابته بتسمم غذائي.

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