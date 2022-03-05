هكذا استقبل أنصار “الخضر” بلقبلة في مطار ليل (فيديو)
حظيّ الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، باستقبال حار من طرف عدد من أنصار” الخضر” لدى خروجه من مطار ليل..
وخرج بلقبلة من مطار ليل على وقع هتافات وأهازيج، ورد لاعب نادي بريست على الاستقبال بابتسامة عريضة..
Haris Belkebla bien accueilli par des supporters algériens à l’aéroport de Lille ! 🇩🇿🎺
Youcef Belaïli n’était malheureusement pas présent 😬 @lucarne_dz 🎥 pic.twitter.com/T6EVHuj2lm
— La Vague Verte ⭐️🇩🇿 (@la_vagueverte) March 4, 2022
وتنقل الدولي الجزائري مع ناديه بريست تحسبا لمواجهة نادي لانس بمناسبة الجولة 27 من الدوري الفرنسي، فيما غاب زميله بلايلي عن السفرية، بسبب إصابته بتسمم غذائي.