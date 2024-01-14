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هكذا استُقبل وفد جنوب إفريقيا القانوني بعد عودته من لاهاي (فيديو)

الشروق أونلاين
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هكذا استُقبل وفد جنوب إفريقيا القانوني بعد عودته من لاهاي (فيديو)
ح.م
الوفد القانوني لجنوب إفريقيا في لاهاي

تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر تجمع حشود كبيرة بمطار جوهانسبورغ، لاستقبال الوفد القانوني الذي رافع لصالح دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بعد عودته من لاهاي.

ورفع المشاركون في الاستقبال بمطار جوهانسبورغ، أعلام جنوب إفريقيا وفلسطين. وهتفوا بعبارات الشكر والتحية لأعضاء الوفد القانوني، على جهودهم في كشف وإدانة جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وقدّمت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر الماضي، دعوى ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب أعمال إبادة جماعية في عدوانها المستمرّ على القطاع.

ويتكون الوفد القانوني لجنوب إفريقيا في لاهاي، من أساتذة قانون وأعضاء في منظمات حقوقية ومحامين متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان.

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