هكذا برر الشرطي قتل نائل

نشر إعلام فرنسي، بعض التصريحات التي أدلى بها الشرطي فلوريان م. (38 عاماً) أمام المفتشية العامة للشرطة الوطنية، التي تقوم بالتحقيق في ملابسات مقتل الفتى نائل (17 عاماً) ذي الأصول الجزائرية.

وقال الشرطي في بداية التحقيق، إنه في يوم الحادثة كان قد عمل “9 أيام على التوالي دون استراحة”، بحسب ما نقلت يومية “لوبارزيان” الفرنسية، وتابع أنه ” خرج مع زميله من مركز الأمن بمدينة نانتير يوم 27 جوان الماضي عند حدود الساعة الثامنة صباحاً، ثم سمع هدير محرك سيارة مرسيدس تسير على الطريق المخصص للحافلات.

وأوضح أنه اقترب برفقة زميله على متن دراجة نارية من سائق السيارة (وهو نائل) وطلب منه الوقوف فوراً لإجراء عملية تفتيش مرورية.

لكن حسب المفتشية العامة للشرطة الفرنسية، نقلاً عن الشرطي الثاني المتورط في نفس القضية، لم يمتثل الشاب نائل لأوامر الشرطي، بل غادر المكان مقلعاً بالسيارة بسرعة كبيرة تقدّر بحوالي 80 إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وأضاف الشرطي الذي أطلق النار على الضحية أنه رفع سلاحه في وجه الشاب، وتمركز في مكان يسمح له بإصابة الأجزاء السفلية من جسده، زاعماً أنه دعا نائل مراراً إلى “وقف محرك السيارة، وأنه قام حتى بضرب الزجاج الأمامي للسيارة لكي يجذب انتباهه” دون جدوى.

وأشار بالقول إن زميله الآخر “حاول الدخول إلى السيارة من أجل إلقاء القبض على السائق، أو لوقف محرك السيارة، لكنه شعر بأن السيارة كانت تتحرك تارة إلى الأمام وتارة إلى الوراء”.

ويضيف الشرطي فلوريان في تصريحاته أنه شعر بأنه “كان في خطر، كونه متواجداً ما بين السيارة وجدار خلفي”، موضحاً أن الخطر كان أكبر على زميله بسبب تواجد نصف جسده داخل السيارة. ولهذا السبب أطلق النار على نائل، خوفاً أن ينطلق بسيارته بسرعة و”يجر” معه الشرطي، حسبما نقلت “لوباريزيان”.