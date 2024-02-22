هكذا تؤثر وسائل التواصل على خيارات المستهلكين؟

استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي أن تؤثر تأثير مباشرا على خيارات المستهلكين، من خلال عرض الكثير من العلامات التجارية المغرية.

وتُظهر إحدى الدراسات أن السبب الرئيسي وراء متابعة المستهلكين للعلامات التجارية عبر الشبكات الاجتماعية، هو البقاء على اطلاع بالمنتجات والوصول إلى الصفقات والعروض الترويجية الحصرية.

ماهي خصائص سلوك المستهلك؟

التقلب

غالبا ما تؤثر الاتجاهات والظروف الاقتصادية والتجارب الشخصية والتغييرات في السوق على سلوك مستهلكك، وتجعله سريع التغير والتقلب.

التعقيد

المستهلك هو حصيلة عوامل مختلفة نفسية وشخصية واجتماعية وثقافية، تسهم جميعها في طبيعة التفاعل المعقدة لكيفية اتخاذه للقرارات وتفاعله مع المنتجات والعلامات التجارية، وبالتالي، يمكن أن يكون سلوك المستهلك غير متوقع.

مزيج من العاطفة والعقلانية

عادة ما يكون قرار المستهلك نتيجة مزيج من التفكير العقلاني القائم على تقييم مزايا المنتج وفوائده، ثم رغبته ومشاعره وارتباطه بالعلامة التجارية التي تعرض المنتج، وفق موقع xpixel.

كيف تؤثر وسائل التواصل على سلوك المستهلك؟

المعلومات والتوعية

من خلال المنشورات والمقالات والإعلانات يتعرض المستخدمون لمجموعة واسعة من المحتوى الذي يمكن أن يؤثر في قرارات الشراء الخاصة بهم.

تأثير الأقران

غالبا ما يعتمد المستهلكون على آراء وتجارب أقرانهم عند اتخاذ قرارات الشراء،وهو ما يشكّل عادات المستهلك وتفضيلاته،ويؤدي إلى اعتماد منتجات أو أنماط حياة معينة.

الإعلان المخصص

تجمع وسائل التواصل الاجتماعي كميات هائلة من بيانات المستخدم، وذلك يسمح للمعلنين باستهداف فئات سكانية واهتمامات محددة.

وعن طريق الخوارزميات والإعلانات المستهدفة، يتعرض المستهلكون لمحتوى مخصص يتوافق مع تفضيلاتهم.

ثقافة المؤثرين

غالبا ما يتعاون المؤثرون، الذين جمعوا عددا كبيرا من المتابعين، مع العلامات التجارية للترويج للمنتجات والخدمات، لذلك يمكن أن تؤثر آراءهم في خيارات المستهلكين.

وجدير بالذكر، أنالمتابعين يطمحون إلى محاكاة أنماط حياة وتفضيلات المؤثرين المفضلين لديهم، كما جاء في موقع rowadalaamal.

ما هي العوامل الشخصية المؤثرة على المستهلك؟

– تؤثر مهنة الفرد بشكل كبير على قرارات الشراء الخاصة بالمستهلك

– يؤثر عمر المستهلك على تفضيلاته للطعام والأزياء وأسعارها.

-يرتبط ميل الفرد للشراء بشكل مباشر بحالته الاقتصادية

-القيم الشخصية والمعتقدات توجه اختيارات المستهلكين نحو منتجات تعكس قيمهم.

– العوامل الشخصيةتؤثر في استعداد المستهلك لتجربة منتجات جديدة ومبتكرة.

– التجارب السابقة مهمة جدا في تحديد ولاء العميل لعلامة تجارية.

التأثير الاجتماعي يؤثر في قرارات الشراء من خلال الأصدقاء، العائلة، والمؤثرين، بحسب موقع managementstudyguide.

تأثير شبكات التواصل على المستهلكين بالأرقام

تكشف هذه الاحصائية كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك المستهلك:

– 81%من قرارات الشراء التي يتخذها المستهلكون تتأثر بمنشورات أصدقائهم على وسائل التواصل الاجتماعي،وفقا لإحصائية (فوربس).

– تم إلهام 66% من المستهلكين للشراء من علامة تجارية جديدة بعد رؤية صور وسائل التواصل الاجتماعي من مستهلكين آخرين.

– من المرجح أن يقوم المستهلكون بإجراء عملية شراء بناء على إحالات وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 71%.

– يقول 31% من المستهلكين أنهم يستخدمون قنوات التواصل الاجتماعي لتصفح العناصر الجديدة للشراء.

– يقول 84% من الأشخاص أن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من الغرباء له على الأقل بعض التأثير على ما يشترونه.

– من المرجح أن يشتري العملاء منتجا بنسبة 6 أضعاف إذا كانت الصفحة تتضمن صورا من وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول 56% من المستهلكين إنهم يتأثرون بشكل أكبر بصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عند التسوق عبر الإنترنت الآن عما كانوا عليه قبل الوباء، وفقا لموقع nosto.