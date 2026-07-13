هكذا تتم تسجيلات حاملي بكالوريا خاصة وأجنبية لسنة 2026

وزارة التعليم العالي خصصت أرضية رقمية لكل حالة

قدّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في المنشور التوجيهي الخاص بحاملي بكالوريا 2026، معايير وشروط التسجيل لحاملي بكالوريا خاصة وأجنبية، حيث تم تخصيص منصة رقمية لإجراءات المطابقة ومعادلة الشهادة.

وحسب المنشور التوجيهي لحاملي بكالوريا 2026، يشترط لتسجيل المترشحين الجزائريين الحاصلين على بكالوريا خاصة 2026 “ثانوية بوعمامة” الحصول على مطابقة شهادة البكالوريا الخاصة مع شعب البكالوريا الأخرى، حيث تمنح لحاملي بكالوريا خاصة شعبة تقني اقتصادي، فرع اقتصادي واجتماعي المطابقة مع شعبة تسيير واقتصاد، أما حاملي بكالوريا علوم وتكنولوجيا المناجمنت والتسيير تطابق ضمن شعبة تسيير واقتصاد، وشعبة علوم، فرع رياضيات وعلوم الطبيعة لتصبح شعبة علوم تجريبية.

وخلافا لحاملي البكالوريا العادية، لا يخضع الناجحون بثانوية “بوعمامة” لعملية التسجيل الأولي والتوجيه عبر موقع الأنترنت المخصص لهذا الغرض والذي تنطلق التسجيلات فيه بداية من 15 جويلية الجاري، حيث يتعين على المعنيين الحصول على المطابقة للتسجيل فيما بعد، على مستوى مؤسسة التعليم العالي المختارة مع ضرورة احترام شروط الالتحاق بكل تكوين المنصوص عليها في هذا المنشور وحسب المعدلات الدنيا التي يمكن الإطلاع عليها عبر موقع الأنترنت المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم تخصيص الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر 2026 للقيام بالتسجيل النهائي، بعد تحميل النسخة الأصلية لشهادة البكالوريا.

أما بالنسبة للناجحين الجزائريين الحاصلين على بكالوريا أجنبية 2026، فينبغي عليهم قبل القيام بأي تسجيل في مؤسسة جامعية، تقديم طلب معادلة شهاداتهم على الأرضية الإلكترونية عبر الرابط الآتي:https://progres.mesrs.dz/webequivalence/، وبعد الحصول عليها، يمكن لحاملي شهادة البكالوريا تقديم ترشحهم في الفترة من 07 إلى 21 أوت 2026، ويتعين عليهم في هذا السياق استحداث حساب على أرضية PROGRES باختيار واجهة جزائري حاصل على بكالوريا أجنبية https://progres.mesrs.dz/bac-etrangers، ليحصل الناجح بعدها على رقم تسجيل يبدأ بـ9 DZA متبوعاً برقم تسلسلي.

بعد إتمام هذه الإجراءات، يتعين على الطالب الناجح إيداع ملفه بعد مسحه ضوئيا عبر الرابط المذكور في المنشور، ويمكنه ملء بطاقة رغبات تتضمن ستة اختیارات باحترام الشروط البيداغوجية المخصصة للالتحاق بمختلف الميادين والتخصصات، وكذا المعدلات الدنيا للالتحاق التي يمكن الإطلاع عليها عبر موقع الأنترنت المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي www.mesrs.dz ، فيما يجب أن تتضمن الاختيارات الستة المعبر عنها، وجوبا اختيارين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي المضمونة حضوريا أو عن بعد، حيث يمكن للمعنيين، بعد التعرف على توجيهاتهم، دفع رسوم التسجيل إلكترونيا بواسطة البطاقة الذهبية.

منصة رقمية لتسجيل الأجانب المستفيدين من المنح

وعلى صعيد آخر، شرحت الوزارة في ذات المنشور التوجيهي كيفية تسجيل المترشحين الأجانب المستفيدين من منح الحكومة الجزائرية أو أبناء الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر والحائزين على بكالوريا أجنبية والمترشحين الأجانب الحاصلين على بكالوريا جزائرية، حيث يخضع هؤلاء للأحكام المحددة من طرف المصالح المكلفة بالتعاون الدولي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي يمكن الإطلاع عليها عبر الرابط التالي : https://international-students.mesrs.dz.

أما عملية تسجيل المترشحين الأجانب في إطار برنامج “أدرس في الجزائر”، فتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-83 المؤرخ في 20 فيفري 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، حيث يمكن للطالب الأجنبي الترشح للالتحاق بأي مؤسسة جزائرية للتعليم والتكوين العاليين لمزاولة تكوين للحصول على شهادة للتعليم العالي في أطوار الليسانس، الماستر والدكتوراه ومهندس دولة ومهندس معماري ومسارات التكوين في العلوم الطبية عبر الأرضية المخصصة: https://studyinalgeria.dz

وأشارت الوزارة في ذات المنشور إلى خيارات التسجيل الأخرى في مؤسسات تكوين عال تابعة لدوائر وزارية أخرى خاضعة للوصاية البيداغوجية وفي المؤسسات الخاصة للتكوين العالي المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فبالنسبة للمؤسسات التابعة لدوائر وزارية أخرى، فلا يخضع حامل البكالوريا لإجراءات التسجيل الأولى والتوجيه والتسجيل النهائي المحددة في هذا المنشور، حيث ينبغي عليه الاتصال مباشرة بالمؤسسة المختارة، ما عدا تلك التابعة لوزارة الصحة، فيما يمكن للراغبين في التسجيل بمؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الدفاع الوطني الإطلاع على قائمة مؤسساتها وشروط الالتحاق بها عبر الموقع الإلكتروني لهذه الأخيرة (www.mdn.da).