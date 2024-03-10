هكذا تحافظ الجدة الأكثر جاذبية في العالم على شبابها بعيدا عن التجميل والبوتوكس!

تناقلت عديد المواقع والصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي نصائح المرأة الملقبة بـ “الجدة الأكثر جاذبية في العالم” للحفاظ على الشباب بعيدا عن عمليات التجميل والبوتوكس.

وكشفت جينا ستيوارت، البالغة من العمر 53 عاما، لموقع What’sTheJam البريطاني عن الكيفية التي تحافظ بها على شبابها بالرغم من تقدم عمرها، وذلك من خلال الالتزام بـ 13 قاعدة ذهبية.

وسبق لستيوارت أن احتلت عناوين الأخبار بفضل مظهرها الشاب، علاوةً على تخليدها لنفسها مؤخراً في صورة عارضة أزياء بالذكاء الاصطناعي، حسب صحيفة الصن.

وقالت جينا من مدينة غولد كوست في أستراليا، وهي جدة لثلاثة أطفال: “أتبع 13 قاعدةً ذهبية حتى أظل شابة”:

القاعدة الأولى: لا تحسينات

اعترفت جينا أنها ترفض “العبث” بوجهها، حيث أوضحت قائلة: “لم ألجأ إلى البوتوكس، أو حقن الحشو (الفيلر)، أو الجراحات”.

القاعدة الثانية: النوم سر الجمال

لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، حيث قالت كذلك: “أنام لما يتراوح بين 7 و8 ساعات كل ليلة”.

القاعدة الثالثة: السوائل

يُعد شرب السوائل ضرورياً بالنسبة لجينا، التي قالت: “أختار شخصياً شرب كوب من ماء جوز الهند كل يوم، وخاصةً أثناء التمرين أو بعده. وأتناول المياه المفلترة من زجاجة خاليةٍ من بيسفينول A، كما أستمتع بتناول البابونج أو الشاي الأخضر كمضاد للأكسدة من آنٍ لآخر”.

وأردفت: “أختتم حمامي كذلك برشقة ماء بارد من أجل شد البشرة وإنعاشها”.

القاعدة الرابعة: الترطيب

تستخدم جينا زيت جوز الهند الطبيعي على جسمها يومياً، واعترفت قائلة: “أرطب جسمي بالكامل كل يومٍ منذ كان عمري 19 عاماً. ستمتص البشرة أي شيءٍ تضعينه عليها، فاحرصي أن يكون خالياً من المواد الكيميائية”.

وأضافت: “أستخدم زيت ثمر الورد والخروع على عنقي ومنطقة العينين من أجل القضاء على التجاعيد”.

القاعدة الخامسة: العقلية هي كل شيء

أكّدت جينا على أهمية “التفكير في نفسك وكأنك شابة”، وقالت: “قناعتك بنفسك ستحدد واقعك. والأمر كله يتعلق بالعقلية”.

القاعدة السادسة: الطعام

قالت جينا بالنسبة للطعام: “أنتِ ما تأكلينه، فتناولي الطعام النظيف والصحي أغلب الوقت”.

وأردفت: “أحافظ على وزن صحي يحفظ بنية وجهي والكولاجين في بشرتي”.

القاعدة السابعة: لا مواد كيميائية

وليس ذلك فحسب، بل تقول جينا: “لا أشرب الكحوليات، ولا أدخن، ولا أتعاطى المخدرات”.

القاعدة الثامنة: لا تفرطي في التمرين

قد تظنين أن ممارسة كميات مكثفة من التمارين هو أمر ضروري للمظهر الشاب، لكن جينا كتبت:

“ربما يؤدي هذا إلى تقدمك في السن، لا تفرطي فيما يتعلق بنظامك الغذائي؛ لأن فقدان الوزن المفاجئ قد يزيد تقدمك في العمر”.

القاعدة التاسعة: الحب

تقول جينا إن عليك أن تحبي نفسك، وحياتك، والآخرين.

القاعدة العاشرة: كوني سعيدة

أوصت جينا قائلةً: “لا تقلقي وكوني سعيدة كما تقول الأغنية الشهيرة، وعيشي حياةً مليئةً بالذكريات القيّمة”.

القاعدة الـ11: الحركة كل يوم

كشفت جينا أن سر المظهر الشاب يكمن في أن عليك “تحريك جسمك حتى لا تفقدي لياقتك”.

وأوضحت: “أمارس التمشية اليومية، وأستخدم الأوزان ووزن الجسم يومياً لصقل عضلاتي”.

القاعدة الـ12: علاج البشرة

تُقسم جينا بفعالية علاج الضوء الأحمر، الذي تخضع له 3 مرات أسبوعياً من أجل المساعدة على تعزيز الكولاجين في جلدها.

وتابعت قائلة: “أدخل كذلك غرف العلاج بالتبريد، التي تجعلني أشعر بالنشاط والبهجة، وأفعل ذلك بضع مرات في الشهر”.

القاعدة الـ13: الذكاء الاصطناعي

لم تكتفِ جينا بالنصائح السابقة فحسب، بل صنعت نموذج ذكاء اصطناعي من نفسها لتضمن “خلودها”.

وأوضحت: “لقد استخدم الذكاء الاصطناعي مئات الصور لجسمي في الحياة الواقعية من كل زاوية، وذلك بهدف إعادة إنشاء صورتي الشخصية الرقمية، حتى يمنحني أكثر تجربة واقعية من نسختي الأصلية بقدر الإمكان”.