هكذا تحدّثت الصحافة الإيطالية عن آدم الوناس

كالت وسيلة إعلام إيطالي، الجمعة، المديح للاعب الدولي الجزائري آدم الوناس متوسط ميدان هجوم فريق نابولي.

وقالت صحيفة “توتو سبورت”: “مشاركة آدم الوناس أساسيا ضد ليستر سيتي، جعلت فريق نابولي مُتوهّجا وكأنّه يُقدّم ألعابا نارية! كان آدم الوناس يلعب بِنوع من الأريحية والثقة في النفس، ما يضمن الفرجة للمُتفرّج”.

وساهم آدم الوناس في فوز فريقه نابولي على الضيف ليستر سيتي الإنجليزي مساء الخميس، وسجّل هدفا ساعد به النادي الإيطالي على بلوغ الدور الـ 16 من عمر منافسة الدوري الأوروبي. وكان الدولي الجزائري أيضا أحد أفضل اللاعبين فوق المستطيل الأخضر.

وأضافت تقول: “أخرج المدرب سباليتي آدم الوناس، ليس لِتراجع مستواه الفني، وإنّما تفاديا لِإصابة أخرى هو في غنى عنها”، خاصة وأن الإصابات لصيقة بِالدولي الجزائري.

وخرج آدم الوناس في الدقيقة الـ 62، تاركا فريقه نابولي مُتقدّما في النتيجة بـ (3-2)، وهي الحصيلة النهائية للمباراة.

واختتمت الصحيفة الإيطالية تقول: “عارض المدرب سباليتي بيع آدم الوناس في الصيف الماضي وكان مُحقّا. وإذا وصلت مفاوضات الإدارة مع اللاعب إنسيني إلى طريق مسدود بِشأن تجديد العقد، فالخليفة جاهز، وهو آدم الوناس”.

ويرتبط آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023. بينما يلعب متوسط الميدان الهجومي لورينتسو إنسيني (30 سنة) للنادي الإيطالي، حتى جوان المقبل.