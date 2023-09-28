هكذا تشجع بيلاروسيا الفتيات على الانخراط في الخدمة العسكرية!

جنّدت بيلاروسيا حسناوات الدولة اللواتي تنافسن في مسابقة ملكة جمال 2023 في حملة تسعى لتحفيز الفتيات على الانخراط في الخدمة العسكرية.

وبحسب ما كشفت صحيفة “ديلي ميل” فقد شاركت المتنافسات في مسابقة ملكة جمال بيلاروسيا 2023 في دورة عسكرية، حيث قالت ناديشدا تولستيكوفا، التي فازت باللقب: “الانطباعات بكل بساطة مذهلة”.

وتضيف أنها تدربت على إطلاق النار باستخدام البندقية، وقالت إنها ستعود لإطلاق الرصاص.

وقال العقيد في جيش بيلاروسيا، سيرغي غريبينيكوف، إن الحملة تسعى لتجميد الجيش، مضيفا أن ملكات الجمال سيرين بأعينهن ما بإمكان رجال الأقوياء والمحترمين فعله.

وبمشاركة هؤلاء الحسناوات، ترمي المؤسسة العسكرية إلى إلهام الفتيات على الانضمام للخدمة العسكرية.