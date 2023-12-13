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هكذا “تصالح” مورينيو مع عوّار

علي بهلولي
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هكذا “تصالح” مورينيو مع عوّار
ح.م
حسام عوّار في المؤتمر الصّحفي.

رمّم التقني البرتغالي جوزي مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي، الأربعاء، علاقته السلبية مع لاعبه الدولي الجزائري حسام عوّار.

ويُعاني مُتوسّط الميدان عوّار هذه الأيّام، بعد أن أخرجه المدرب مورينيو مُؤقّتا من دائرة الحسابات التكتيكية.

وأحضر مورينيو معه اللاعب عوّار ونشّطا سويّا مؤتمرا صحفيا، ما يعكس تحسّن العلاقة بين الطرفَين، ومُحاولة المدرب تحفيز الدولي الجزائري، عشية مواجهة فريق روما للضيّف نادي تيراسبول المولدافي.

وتُجرى هذه المباراة سهرة الخميس، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي. حيث يُمكن لِمُمثّل الكرة الإيطالية التأهّل لِثمن النّهائي، إذا فاز في هذه المباراة وخسر نادي سلافيا براغ التشيكي أو تعادل بِميدانه مع فريق سيرفات السويسري. وفي حال العكس، سيلعب زملاء عوّار مقابلتَين لاحقا مع منافس آخر، لِخطف التأشيرة ذاتها.

ونورد لكم فيما يلي أبرز ما تحدّث عنه حسام عوّار في هذا المؤتمر الصحفي، الذي نقل تفاصيله الإعلام الإيطالي:

أنا مُتحمّس للمشاركة هذا الخميس، خاصّة وأن الفرصة لم تُمنح لي في المقابلات السابقة.

سنُواجه نادي تيراسبول بِذهنية الفوز، ونأمل نيل مركز الصّدارة والتأهّل مباشرة لِثمن نهائي الدوري الأوروبي.

اعترف عوّار بِالصّعوبات التي تُواجهه في التأقلم مع أجواء نادي روما، والفلسفة التكتيكية للمدرب مورينيو. وقال إنه مُصمّم على إنجاح صفقة انتقاله إلى فريق الإيطالي.

في الكرة الإيطالية يتمّ التركيز كثيرا على الجانب التكتيكي، عكس نظيرتها الفرنسية. وسأجتهد لِكي أكون لاعبا جيّدا في فريق روما.

المدرب مورينيو لا يُحبّ سوى الانتصارات. أتحدّث معه كثيرا، ويُقدّم لي النصائح والإرشادات. ما أتمنّاه هو خوض المزيد من المقابلات، وإثبات أنّي جدير بِارتداء زيّ نادي روما.

أمّا المدرب جووزي مورينيو فقد صرّح في هذا المؤتمر الصّحفي، بِأن لاعبه حسام عوّار سيُشارك مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تُجرى بِكوت ديفوار ما بين الـ 13 من جانفي والـ 11 من فيفري 2024.

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