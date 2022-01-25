هكذا تعامل سعدان وخاليلوزيتش مع إقصاء الخضر من “الكان”

تصريحاتهما صبت في خانة الاحترام والتفكير في المونديال

لم يمنع الخروج المبكر لمحاربي الصحراء من نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون من قيام بعض المدربين السابقين للمنتخب الوطني برد فعل ايجابي جمع بين الاحترام والتشجيع والدعوة إلى التفكير من إلى في تحديات فاصلة المونديال، وهو ما ذهب إليه شيخ المدربين رابح سعدان في خرجاته التحليلية الأخيرة، والكلام ينطبق على التقني البوسني الذي واجه الإعلام المغربي بصرامة واصفا أسئلتهم بخصوص إقصاء “الخضر” بالسخيفة والمستفزة.

تفاعلت الجماهير الجزائرية مع ردود أفعال بعض المدربين الذين سبق لهم الإشراف على المنتخب الوطني في سنوات سابقة، وفي مقدمة ذلك التقني البوسني وحيد خاليلوزيتش الذي لم تمنعه التزاماته المهنية مع المنتخب المغربي في نهائيات “الكان” ورد بصرامة على الأسئلة التي طرحها الإعلام المغربي عقب الإقصاء المبكر لمحاربي الصحراء من “الكان”، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي تصريحات حازمة لخاليلوزيتش صبت في خانة الإشادة بالمنتخب الوطني مع فتح النار على الإعلام المغربي الذي وصف أسئلته في هذا الجانب بالسخيفة والمستفزة، مؤكدا في جملة حديثه أن المنتخب الجزائري عنيد ومعروف بشراسته وصحة إمكاناته، كما أن وراءه 38 مليون مناصر يشجعونه بصدق ووفاء، مضيفا بالقول “أنا أكن كل التقدير والاحترام للشعب الجزائري، يجب أن نحترم المنتخب الوطني الجزائري، أسئلتكم مستفزة وسخيفة.. لن أنزل إلى هذا المستوى المنحط”. وقد أشاد الجزائريون بتصريحات خاليلوزيتش التي أكدت مجددا العلاقة الطيبة التي تجمعه بالجماهير الجزائرية، وهو الذي ترك بصمته مع “الخضر” في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، حين ساهم في المرور إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني، وأدى مباراة بطولية أمام بطل العالم منتخب ألمانيا بعد 120 دقيقة من التنافس والندية.

من جانب آخر، حرص الناخب الوطني السابق رابح سعدان في خرجاته التحليلية الأخيرة على تشريح أسباب وعوامل الإقصاء المبكر للمنتخب الوطني، مشيرا في عدة مناسبات إلى تأثير العوامل الطبيعية في أدغال إفريقيا، مثل الحرارة والرطوبة، إضافة إلى تأثير أرضية الميدان وعوامل أخرى فضل الحديث عن بعضها بعمق وأخرى بنوع من المرونة والدبلوماسية، مبديا تأسفه لهذا الإقصاء المر، وداعيا إلى العمل من الآن لاستعادة الثقة تحسبا للقاءي الكاميرون لحساب الدور الفاصل المؤهل إلى المونديال، وهو نفس الكلام الذي ذهب إليه الناخب الوطني السابق عبد الرحمان مهداوي الذي وصف مباراتي الكاميرون بالصعبة، لكن العناصر الوطنية قادرة حسب قوله على رفع التحدي وتجاوز كل الصعاب، خاصة وأن تشكيلة بلماضي حسب قوله تتوفر على الأوراق الرابحة القادرة على قول كلمتها فوق الميدان بغية ضمان تواجد الجزائر في العرس العالمي بقطر.