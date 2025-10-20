هكذا تعامل كابيلو مع لاعبيه الروس أمام الجزائر

تحدّث حارس المرمى الدولي الروسي السابق إيغور أكينفيف عن المدرب الإيطالي فابيو كابيو، وطريقة عمله في الجهاز الفني.

ودرّب التقني كابيلو (79 سنة) منتخب روسيا ما بين صيفَي 2012 و2015، فيما ارتدى الحارس أكينفيف (39 سنة) زيّ نفس الفريق في 111 مباراة دولية ما بين 2004 و2018.

وقال إيغور أكينفيف: “كان فابيو كابيلو رمزا للموضة الإيطالية والعالمية بِصفة عامّة. سجّله الحافل بِالنجاحات يشهد له. لكن الانضباط الصارم كان أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للمدرب الإيطالي”.

وضرب مثلا عن صرامة كابيلو، في كتاب ألّفه (سيرة ذاتية) ونشرت تفاصيله أحدث تقارير الصحافة الروسية: “لم يكن يُسمح لك بالحضور إلى فطور الصباح أو الغداء أو العشاء مرتديا نعالا، حتى لو كنت تُعاني من ألم أو كدمات في أصابع قدميك أو أظافر زرقاء أو تورم في كاحليك. كان عليك تغطية قدميك بالضمادات، وارتداء الجوارب والأحذية والبذلة الرياضيَين. كان الجميع يرتدون السراويل القصيرة. إذا كانت قمصان الجميع بيضاء، فكان عليك أن ترتدي قميصا أبيضَ ومكويا. كان عليك الجلوس على الطاولة في وقت محدّد بدقة وليس متى تشاء. وكان عليك النهوض من الطاولة أيضا في وقت محدّد. إذا حاول أحد السخرية من كابيلو سرعان، فسيندم”.

وأضاف الحارس الحالي لِنادي سيسكا موسكو الروسي، متطرّقا إلى مونديال البرازيل 2014: “عند دخول الملعب، لم يُسمح لأي لاعب بِالجلوس على الكرة. عاقبهم كابيلو بلا رحمة على ذلك. حتى أنه أبعد أحد لاعبي نادي زينيت عن التدريب. في بعض الأحيان، بالطبع، كان يبالغ في مطالبه، لكن لم يحاول أحد الاعتراض. كانت سلطة المدرب طاغية”.

وكان أكينفيف يحرس مرمى منتخب روسيا في مواجهة الجزائر بِتاريخ الـ 26 من جوان 2014، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات (الفيديو).

واستمرّ يسرد بعض تفاصيل شخصية مدربه الإيطالي في تظاهرة كأس العالم 2014: “قبل انضمام فابيو إلى المنتخب الوطني الروسي، لم نسافر لِخوض المقابلات خارج القواعد بِبذلات رسمية. لكن قبل الرحلة إلى البرازيل، أصرّ كابيلو على أن يرتدي الجميع بذلات. لقد فصّلوها لنا خصيصا في إيطاليا. لذلك سافرنا لمدة 15 ساعة، مرتدين سترات وربطات عنق”.

وختم أكينفيف يقول: “لم يكن فابيو يتمتّع بِالغرور الذي ميّز أدفوكات، لكن الانضباط والالتزام بِالمواعيد كانا أمرا لا غنى عنه بالنسبة له”.

ودرّب التقني الهولندي أدفوكات (78 سنة) منتخب روسيا، في فترة ما بين صيفَي 2010 و2012.