-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هكذا تفاعل دراجي والشوالي مع تأهل مصر إلى النهائي

سليم.ع
  • 905
  • 0
هكذا تفاعل دراجي والشوالي مع تأهل مصر إلى النهائي

تفاعل المعلقان في قنوات “بين سبورت”، الجزائري حفيظ دراجي والتونسي عصام الشوالي مع تأهل المنتخب المصري إلى نهائي “الكان” على حساب الكاميرون.

ونشر حفيظ دراجي تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، قال فيها: “مصر تبلغ نهائي كأس أمم أفريقيا بجدارة واستحقاق على حساب الكاميرون في عقر دياره وأمام جماهيره، الذي يطيح بكوت ديفوار، المغرب والكاميرون يستحق التتويج باللقب”.

وأضاف دراجي:” 100مليون مبروك لمنتخب مصر الذي أظهر مقومات وقدرات كبيرة، وكشف للجزائريين عن عيوب كثيرة في صفوف الكاميرونيين.. برافو مصر”.

أما المعلق التونسي عصام الشوالي، فقال في تغريدة على تويتر: ” لما يكون عندك مدرب فاهم..لما تكون الروح المعنوية حربية..لما يكون عندك إصرار وغيرة وطنية صادقة، تكون النتيجة خيالية”.

وتابع الشوالي: ” في أسبوع يزيح كوت ديفوار والمغرب والكاميرون، البطولة على مرمى ماتش والنجمة الثامنة، قرية جدا مبروك لمصر”.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: بلايلي يُجري أوّل حصّة تدريبية

بِالفيديو: بلايلي يُجري أوّل حصّة تدريبية

محرز يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي

محرز يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي

خليلوزيتش: هدّدوني بِالقتل في المغرب

خليلوزيتش: هدّدوني بِالقتل في المغرب

هذه هي الأجرة الجديدة لـ “سليماني”

هذه هي الأجرة الجديدة لـ “سليماني”

قدما سليماني تطآ أرض العاصمة البرتغالية

قدما سليماني تطآ أرض العاصمة البرتغالية

القضاء القطري ينهي غزوة الذباب المخزني ضد حفيظ دراجي

القضاء القطري ينهي غزوة الذباب المخزني ضد حفيظ دراجي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد