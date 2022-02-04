هكذا تفاعل دراجي والشوالي مع تأهل مصر إلى النهائي

تفاعل المعلقان في قنوات “بين سبورت”، الجزائري حفيظ دراجي والتونسي عصام الشوالي مع تأهل المنتخب المصري إلى نهائي “الكان” على حساب الكاميرون.

ونشر حفيظ دراجي تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، قال فيها: “مصر تبلغ نهائي كأس أمم أفريقيا بجدارة واستحقاق على حساب الكاميرون في عقر دياره وأمام جماهيره، الذي يطيح بكوت ديفوار، المغرب والكاميرون يستحق التتويج باللقب”.

وأضاف دراجي:” 100مليون مبروك لمنتخب مصر الذي أظهر مقومات وقدرات كبيرة، وكشف للجزائريين عن عيوب كثيرة في صفوف الكاميرونيين.. برافو مصر”.

أما المعلق التونسي عصام الشوالي، فقال في تغريدة على تويتر: ” لما يكون عندك مدرب فاهم..لما تكون الروح المعنوية حربية..لما يكون عندك إصرار وغيرة وطنية صادقة، تكون النتيجة خيالية”.

وتابع الشوالي: ” في أسبوع يزيح كوت ديفوار والمغرب والكاميرون، البطولة على مرمى ماتش والنجمة الثامنة، قرية جدا مبروك لمصر”.