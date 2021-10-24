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رياضة

هكذا تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع “مسبح بولوغين”

سليم.ع
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هكذا تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع “مسبح بولوغين”
ح.م
ملعب بولوغين تحول إلى مسبح خلال مباراة شبيبة الساورة وكونكورد الموريتاني

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع الحالة التي آل إليها ملعب بولوغين، وتحوله إلى مسبح، خلال مباراة شبيبة الساورة وكونكورد الموريتاني، بسبب كمية الأمطار المتراكمة على أرضيته..

ذوانتشرت صور كثيرة لحالة أرضية ملعب بولوغين، وهي تغمرها المياه، مباشرة بعدما قرر الحكم توقيف اللقاء، ريثما يتم التخلص من المياه التي أعاقت سير المباراة.

ولم يتوان رواد التواصل الاجتماعي، في إطلاق سهام الانتقاد في كل الاتجاهات، متسائلين بسخرية: “على أي مسبح يجري هذا اللقاء؟”.

وراح عدد من المعلقين، يثيرون مشكل الملاعب في الجزائر، فمنهم من أكد أنه من “العار”، أن تتوقف مباراة تجري على ملعب معشوشب إصطناعيا، متسائلين ” كيف سيكون الحال لو جرت المباراة أرضية ذات عشب طبيعي تحت تلك الأمطار الغزيرة”.

وأكد الكثير من المعلقين، أن تحوّل أرضية ميدان بولوغين إلى مسبح، يعكس واقع الكرة المحلية، التي تفتقد حسبهم لأدنى معايير الاحتراف.

ومن جهتهم عبّر العديد من أنصار شبيبة الساورة بعد توقف اللقاء- قبل استئنافه من بعد- عن استيائهم من عدم تأهيل ملعب 20 أوت ببشار، بعد أن كان مؤهلا في السنوات الماضية لاحتضان مباريات المنافسة الإفريقية.

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